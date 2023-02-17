انتو السبب في ضياع القندوسي وعطية|مرتضى منصور يوجه رسالة لجماهير الزمالك

وجه المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك رسالة لـ جماهير الفريق بشأن الفتره المقبلة.

وأكد مرتضى منصور في تصريحات بالفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” أن جماهير الزمالك هي السبب في ضياع صفقتي مروان عطيه والقندوسي من الفريق وانضمامهم للأهلي مشددا أن الجماهير أصبحت تعلن عن صفقات الفريق عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضاف مرتضى منصور أن الاهلي لم يكن ينوي ضم القندوسي أو مروان عطية ولكن عقب مطالبة جماهير الزمالك للإدارة بضرورة ضم اللاعبين تعاقد معهما الأهلي فورا بمقابل مادي ضخم للغاية.

وتابع أنه لن يقوم بدفع مبالغ مالية طائلة لضم صفقات فقط “ لكيد ” الفريق المنافس .

وطالب رئيس الزمال، الجماهير بضرورة دعم الفريق خلال الفترة المقبلة خاصة وأن هناك مباريات هامة في انتظار الفريق في دوري أبطال افريقيا والدوري المصري.