مرتضى منصور يوجه رسالة شكر لـ اتحاد الكرة لموقفه من قيد لاعبي الزمالك

وجه المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك رسالة شكر لاتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام.

وأكد مرتضى منصور في تصريحات بالفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” أن الاتحاد المصري اتخذ قرار سليم ١٠٠٪ بإحالة أزمة قيد لاعبي الفريق للاتحاد الدولي لكرة القدم “ الفيفا ” لاتخاذ القرار السليم .

واضاف أن هناك نادي منافس كان ينوي التقدم بشكوي ضد اتحاد الكرة حال قيد لاعبي الفريق على الرغم من وجود مديونيات مشددا أن الأمر الآن أصبح علي مرأي ومسمع من الجميع.

وتابع أن الفيفا قرر ضرورة قيد لاعبي الزمالك خاصة عقب سداد ٧ مليون جنيه من المديونيات حيث أصبح موقف النادي صحيح.

وتابع أن لجنه التظلمات ستنظر في الأمر يوم الأحد المقبل وبالطبع سيتم قيد لاعبي الزمالك نظرا لسلامة موقف النادي.