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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مرتضى منصور يكشف بالتفاصيل كواليس انتهاء أزمة قيد لاعبي الزمالك

صدى البلد

زف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بشرى سارة لجماهير الفريق بشأن قيد صفقات الفريق.

وأكد مرتضي منصور في تصريحات بالفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” أن رد الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا كان متوقع وهو الرد الصحيح مشددا أنه بمثابة انتصار لصوت الحق ".

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أسرار انتهاء القيد | مرتضى منصور يعلق على أزمة لاعبي الزمالك

وأضاف مرتضى منصور، أن قرار الفيفا واضح بشأن قيد الصفقات، مشددا أن لجوء الاتحاد المصري للجنه التظلمات هو مجرد خطوه لإعلان قيد اللاعبين بشكل صحيح .

وتابع أن الزمالك أرسل شيكا بـ ٣ مليون جنيه، وسيرسل يوم الأحد المقبل ٤ مليون جنيه، لسداد مديونيات النادي لدي الاتحاد و سيتم تسلم بطاقات اللاعبين على الفور. 

وتابع أن الزمالك ضم مجموعة مميزه من اللاعبين ستكون اضافه للفريق في المراكز التي بحاجه للدعم .

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