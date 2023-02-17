موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

تتجه أنظار جماهير فريق الأهلي لمتابعه مباراة المارد الأحمر لملم الهلال السوداني غدا السبت في إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

وأسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا عن وقوع النادي الأهلي ف المجموعة الثانية والتى تضم "صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني".





موعد مباراة الأهلى والهلال السودانى



تقام مباراة الاهلى والهلال السودانى فى تمام الساعة الثالثة عصر السبت المقبل (بتوقيت القاهرة) فى السودان في إطار منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.



القناة الناقلة لمباراة الأهلى والهلال السودانى



وتذاع مباراة الأهلي والهلال السوداني عبر قنوات beIN Sports الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.



طاقم تحكيم مباراة الأهلى والهلال السودانى



وأسند الاتحاد الافريقى الكاف إدارة مباراة الأهلى والهلال السودانى إلى الموريتاني بيدا داهاني، ويعاونه كل من حمدين ديبا، مساعد أول، ويوسف محمد محمود، مساعد ثانى، وباباكار سار حكما رابعا.