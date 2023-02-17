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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

اوعى ترجع |شوبير يحسم الجدل بشأن انضمام إمام عاشور للأهلي

صدى البلد

وجه الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق رسالة لـ إمام عاشور نجم الزمالك السابق وميتيلاند الدنماركي عقب تألقه أمس مع الفريق وإحراز هدف في أول مشاركاته.

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت أن أمام عاشور لديه رغبه في الاحتراف و استكمال مسيره احترافه مشددا أن احترافه مجرد بوابه للانضمام للاهلي في نهاية الموسم أمر عار تماما من الصحة. 

وأضاف شوبير أنه لا توجد أي اتفاقات بين أمام عاشور والأهلي للانضمام للفريق مشددا أن الفريق الدنماركي فريق كبير وله اسمه ولن يكون مجرد بوابه للانضمام للأهلي. 

وتابع شوبير قائلا: “ انا بقولك يا امام اوعي ترجع كمل بره .. مترجعش ” مشددا أن اللاعب لديه الإمكانيات التي تؤهله للتالق في الخارج ".

وفي سياق متصل تعادل فريق ميتيلاند الدنماركي مع مضيفه سبورتنج لشبونة البرتغالي بهدف لمثله، في ذهاب دور الـ 16 لبطولة الدوري الأوروبي.

وشارك إمام عاشور كبديل، قبل أن يسجل الهدف الأول لفريقه ميتيلاند في الدقيقة 77، بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء مستغلًا خطأ من أنطونيو أدان حارس لشبونة في تمرير الكرة، ليتقدم لفريقه.

وانضم إمام عاشور بمعسكر ميتيلاند الدنماركي في البرتغال، يوم الثلاثاء الماضي، بعد الانتهاء من استخراج تصريح العمل والإقامة الخاصين به.

الأهلى الزمالك شوبير أون تايم سبورت نجم الأهلي امام عاشور

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