قناة الحياة تنفي طلب مقدمين ومعدين لبرنامج اجتماعي أسري

نفت شبكة تلفزيون الحياة جملةً وتفصيلًا ما تم تداوله عبر بعض الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن إعلان منسوب إليها، يتضمن طلب مقدمي برامج ومُعدين لبرنامج اجتماعي أسري.

وأكدت شبكة تليفزيون الحياة، في بيان، أن هذا الإعلان لا يمت لقناة الحياة بأي صلة، ولم يصدر عنها، منوهة أن أي إعلانات أو طلبات للتوظيف يتم نشرها علي المنصات الرسمية الخاصة بالقناة دون سواها.

وتحتفظ شبكة تلفزيون الحياة بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مروجي الأخبار أو الإعلانات الكاذبة التي تستغل اسم القناة دون وجه حق.

