تعدت عليها في الاستوديو.. مذيعة تتهم تيك توكر شهيرة في محضر رسمي

اتهمت المذيعة حنان قاسم، بقناة "هي"، التيك توكر سماح. م، المعروفة باسم "إنجي حمادة" بالتعدي عليها لفظيًا وجسديًا داخل مقر القناة.

تلقى مساعد الوزير لأمن الجيزة اللواء محمد مجدي أبو شميلة، إخطارًا يفيد بحضور المذيعة حنان قسم قناة "هي" لتحرير محضر رسمي ضد سماح مصطفى.

وأكدت المذيعة في المحضر أن تيك توكر إنجي حمادة حضرت بتاريخ 11 ديسمبر برفقة مجموعة من الأشخاص لتسجيل حلقة بالقناة بعنوان "كلام على المقام"، إلا أن إدارة القناة منعت ظهورها بسبب سلوكها السيئ.

وأضافت حنان قاسم، أن تيك توكر المشكو في حقها تعدت عليها بالسب والشتم والضرب، دون أن تسفر الواقعة عن إصابات جسدية.

حررت المذيعة محضر إثبات حالة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.