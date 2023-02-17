ملوش علاج .. إصابة بروس ويليز بالخرف الصدغي وعائلته تطلب الدعاء

تطورت الحالة الصحية للفنانة العالمي بروس ويليز خلال الساعات القليلة الماضية، وأصيب بمرض الصدغ الجبهي الخرفي.



وأعلنت بعض التقارير الأجنبية عن إصابة النجم بهذا المرض بناءا على بيان أصدرته عائلة الفنان العالمي عبر مواقع التواصل الإجتماعي.



بيان أسرة بروس ويلز



وكان البيان قد فسر مرض الفنان بروس ويلز وجاء فيه: نحن كعائلة، نريد أن نشكركم جميعا على مشاعركم وتدفقكم بالحب تجاه الفنان بروس ويلز والتعاطف معه.



وتابع البيان: نحن ممتنون جدا لهذه الروح الطيبة التى نراها على مدار الأشهر الماضية تجاه ويلز، ولذلك فقد قررنا مشاركتكم فى تفاصيل مرضه.



وأضاف البيان: منذ أن أعلنا عن التشخيص المرضي لبروس منذ عدة أشهر، ونحن نأمل فى تحسن حالته الصحية، إلا أن الأمور تطورت ونعلن الآن عن تطورات الحالة الصحية الخاصة به وهو إصابته بمرض الخرف الجبهي الصدغي المعروف باسم FTD .



وتابع البيان : ومن المعروف أن مرض FTD هو مرض قاس جدا، ولا يوجد علاج لهذا المرض فى الوقت الحالي، ونأمل فى وجود علاج فى السنوات القادمة.





بداية مرض بروس ويلز

وكان بروس ويلز قد أصيب العام الماضي بالحبسة الكلامية، كتبت أسرة الممثل بروس ويلز على أنستجرام :" بروس عانى بعض المشاكل الصحية وتبيّن من تشخيص وضعه أخيراً أنه مصاب بحبسة (فقدان القدرة على الكلام) مما يؤثر على قدراته المعرفية" .. لذلك، وبعد دراسة متأنية، يتنحى بروس عن هذه المهنة التي كانت تعني له الكثير".

وقالت أسرته في بيان: "هذا وقت صعب للغاية لعائلتنا ونحن نقدر بشدة حبكم وتعاطفكم ودعكم المستمر.. نمر بهذا كأسرة قوية ونريد إطلاع معجبيه على حالته لأننا نعرف كم يعني بالنسبة لكم مثلما تعنون بالنسبة له".