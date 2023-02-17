عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ملوش علاج .. إصابة بروس ويليز بالخرف الصدغي وعائلته تطلب الدعاء

بروس ويلز
بروس ويلز

تطورت الحالة الصحية للفنانة العالمي بروس ويليز خلال الساعات القليلة الماضية، وأصيب بمرض الصدغ الجبهي الخرفي.

وأعلنت بعض التقارير الأجنبية عن إصابة النجم بهذا المرض بناءا على بيان أصدرته عائلة الفنان العالمي عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
 

بيان أسرة بروس ويلز


وكان البيان قد فسر مرض الفنان بروس ويلز وجاء فيه: نحن كعائلة، نريد أن نشكركم جميعا على مشاعركم وتدفقكم بالحب تجاه الفنان بروس ويلز والتعاطف معه.

وتابع البيان: نحن ممتنون جدا لهذه الروح الطيبة التى نراها على مدار الأشهر الماضية تجاه ويلز، ولذلك فقد قررنا مشاركتكم فى تفاصيل مرضه.

وأضاف البيان: منذ أن أعلنا عن التشخيص المرضي لبروس منذ عدة أشهر، ونحن نأمل فى تحسن حالته الصحية، إلا أن الأمور تطورت ونعلن الآن عن تطورات الحالة الصحية الخاصة به وهو إصابته بمرض الخرف الجبهي الصدغي  المعروف باسم FTD .

وتابع البيان : ومن المعروف أن مرض FTD هو مرض قاس جدا، ولا يوجد علاج لهذا المرض فى الوقت الحالي، ونأمل فى وجود علاج فى السنوات القادمة.

 

بداية مرض بروس ويلز

 

وكان بروس ويلز قد أصيب العام الماضي بالحبسة الكلامية، كتبت أسرة الممثل بروس ويلز على أنستجرام :" بروس عانى بعض المشاكل الصحية وتبيّن من تشخيص وضعه أخيراً أنه مصاب بحبسة (فقدان القدرة على الكلام) مما يؤثر على قدراته المعرفية" .. لذلك، وبعد دراسة متأنية، يتنحى بروس عن هذه المهنة التي كانت تعني له الكثير". 

وقالت أسرته في بيان: "هذا وقت صعب للغاية لعائلتنا ونحن نقدر بشدة حبكم وتعاطفكم ودعكم المستمر.. نمر بهذا كأسرة قوية ونريد إطلاع معجبيه على حالته لأننا نعرف كم يعني بالنسبة لكم مثلما تعنون بالنسبة له".

الحالة الصحية للفنانة العالمي بروس ويليز العالمي بروس ويليز مرض الصدغ الجبهي الخرفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقب صدمته بمبلغ الغرامة.. كهربا يوجه رسالة نارية وغامضة

أغلى من نجوم الكرة.. كم يتقاضى خالد الغندور بعد تجديد عقده مع قناة الزمالك؟

رد عاجل من الخطيب لوزير الرياضة قبل مغادرة بعثة الأهلي إلى السودان

قرار عاجل من كولر لـ لاعبي الأهلي فور الوصول للسودان

زلزال نهاية البشرية يقترب.. خبير يكشف عن قوته ومكان حدوثه ..فيديو

اتحكم عليه بـ15 سنة.. القصة الكاملة لتورط فنان شهير في تهريب الآثار

مراهقة.. الجمهور يصدم ابنة شيرين بهذا الطلب ورد فعل غير متوقع منها

شعر به سكان دول عربية.. زلزال قوي يضرب وسط تركيا

موضوعات متعلقة

20 فبراير .. محمد عبده ينضم لنجوم مهرجان الدرعية ويستعد لإحياء ليلة استثنائية

خالد الصاوي وجومانا مراد الأبرز.. نجوم يدخلون موسم رمضان بأكثر من عمل

لوك صعيدي.. جنات تطرح بوستر أغنيتها الجديدة.. تفاصيل

قرار من فنان شهير بسبب زلزال سوريا .. شاهد

أحمد حلمي يطرح أغنية أرقص من مسرحية ميمو .. فيديو

diva.. طرح الأغنية الخامسة لـ "شارموفرز" من ألبوم" كرڤان"

اختيار لطيفة نجمة شهر فبراير على محطة راديو إنرجي

بكاء هستيري وتوقف عن الغناء.. ماذا حدث فى حفل محمد فؤاد بلبنان

ترشيحاتنا

ارتفاع هائل في مكاسب أسهم بورصات أوروبا

شبانة يعلن عن مفاجأة الأهلي أمام الهلال وتفاصيل مفاوضات الاتحاد العربي

أفضل ما دعا به الرسول ليلة الجمعة .. 9 أمور تودع بها رجب

الدوم يقدم فقرة عن مسيرة الإعلامية سناء منصور

مرتضى منصور يكشف بالتفاصيل كواليس انتهاء أزمة قيد لاعبي الزمالك

شكري يؤكد لنظيره البرتغالي أهمية مواصلة التشاور والتنسيق مع مصر للارتقاء بالعلاقات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. 3 علامات تكشف اللانشون المصنوع بفضلات الفئران

ورقة منسية بخط دافنشي تكشف توصله للجاذبية الأرضية قبل أينشتاين بـ 400 عاما

تحذير هام .. حلوى شهيرة تدمر جسم الأطفال وتسبب السرطان

هكذا احتفل كريم بنزيما بعيد الحب مع حبيباته الثلاثة

فيديو

حادث مروع.. من هي البلوجر سارة محمد وماذا حدث لها/ فيديو جراف

زلزال نهاية البشرية.. خبير روسي يكشف عن قوته ومكانه المحتمل/فيديو جراف

فيروس جديد يثير القلق.. إصابات بدولة أفريقية ومناشدة عاجلة من الصحة ..فيديو

زلزال 5 ريختر يمتد أثره لـ 7 دول .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

اﻟﻤﺰﻳﺪ