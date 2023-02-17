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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسمة داوود تنفى انضمامها لمسلسل مصطفى شعبان الجديد

بسمة داوود
بسمة داوود

أعربت الفنانة بسمة داوود عن دهشتها من الأخبار التى تم تداولها مؤخرا عن انضمامها لفريق عمل مسلسل بابا المجال للفنان مصطفى شعبان.

وقالت بسمة فى تصريح خاص لصدى البلد أنها تفاجئت بهذه الشائعة، مؤكدة على أنها لن تنضم لفريق عمل مسلسل بابا المجال.

وتابعت بسمة أنها خلال الفترة الماضية كانت مشغولة بتصوير دورها فى مسلسل حكايات جروب الدفعة ومن قبله مسلسل إيجار قديم مع الفنان شريف منير، لذلك قررت أن تأخض قسطا من الراحة خلال الفترة القادمة ولم تشارك فى أى عمل خلال موسم رمضان المقبل.

 

بسمة داوود تشارك فى حكايات جروب الدفعة

 

وتشارك بسمة فى بطولة مسلسل حكايات جروب الدفعة والذى يتم عرضه خلال هذه الفترة ويشاركها البطولة مجموعة كبيرة من الفنانين.
 

تفاصيل مسلسل جروب الدفعة


«جروب الدفعة» من بطولة شيري عادل، محمد عادل، عمرو وهبة، ولاء الشريف، أحمد ماجد، بسمة داود، صفاء الطوخي، إيمان الشريف، وئام مجدي، سيناريو وحوار عمرو أبوزيد، نسمة سمير، ومحمد علوش، معالجة درامية وإشراف على الكتابة باسم شرف ودعاء عبدالوهاب، من إنتاج «سينرجي» وإشراف عام حسام شوقي، وإخراج محمد عبدالسلام. 

 

المسلسل عرض أول حكايتين الأولى بعنوان «جروب العيلة» بطولة سميحة أيوب، أحمد سعيد عبدالغني، حنان سليمان، صفاء جلال، رشا مهدي، إسلام جمال، جيهان الشماشرجي، ومنير مكرم، سيناريو وحوار منة فوزي، هند عبدالله، معالجة درامية وإشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، إخراج منال الصيفي.

بسمة داوود الفنانة بسمة داوود مسلسل بابا المجال حكايات جروب الدفعة

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