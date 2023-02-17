بزيادة وزن هائلة .. أحلام فى بروفات حفلها بالرياض

أجرت الفنانة أحلام مساء أمس الخميس بروفات مكثفة مع فرقتها الخاصة بقيادة المايسترو وليد الفايد، استعداد لحفل اليوم الجمعة على مسرح أبو بكر سالم بالرياض.



وظهرت أحلام فى الفيديو بشكل غريب بعض الشىء حيث كانت ترتدي كمامة على وجهها بالإضافة إلى أنها ظهرت على المسرح بوزن زائد كما هو موضح فى الصورة.





نفاذ تذاكر حفل أحلام

ونفدت جميع تذاكر حفل المطربة أحلام الشامسي، إذ تم بيع غالبية فئات التذاكر للجمهور كاملة، والتى تنقسم إلى خمس فئات مقسمة كالتالى : (VIP 3500 ريال سعودي، 900 ريال سعودي، 550 ريال سعودي، 350 ريال سعودي)، بالإضافة إلى تذاكر مخصصة لـ ذوي الاحتياجات الخاص بفئة 250 ريال سعودي.



أحلام الشامسي وأبرز محطاتها الفنية

في حياة أحلام الفنيّة محطات بارزة، أهمها ألبومها الأول الذي أطلقته بعنوان "أحبك موت" في عام 1995 حيث بدأت أول خطوة فنية رسمية من خلاله، توالت الإصدارات والألبومات التي قدمتها، لتعلن عن اكتمال ربع قرن من الاحتراف والنجاح.

ومن محطاتها المهمّة، قيامها بإحياء حفل غنائي على مسرح الأولمبيا في باريس بتاريخ 22 أغسطس 2015، وتعتبر ثالث فنانة عربية تغني عليه بعد السيدة أم كلثوم وفيروز.

أحلام تحتفل بعيد ميلادها

وأحتفلت أحلام بعيد ميلادها أول أمس فى كواليس تصوير حلقات سعودي أيدول والتى تشارك فى لجنة تحكيمه بجانب أصالة وماجد المهندس وأصيل أبو بكر.