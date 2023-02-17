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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم العالي : مهتمون بزيادة دخل أعضاء هيئة التدريس في الجامعات

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

حل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ضيفا على الصالون الثقافي للدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الأسبق في لقائه الـ 58.

 عرض الوزير استراتيجية وزارة التعليم العالي  في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠  ، وقال إن المحاور الأساسية للاستراتيجية تقوم علي التنسيق الكامل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تطوير المناهج الدراسية للمرحلة الثانوية، وطرق التقويم واعمال مكتب التنسيق للقبول بالجامعات ، وكذلك إعداد الخريجين لسوق العمل من خلال فترة تدريب.

‏وأكد "عاشور" على استمرار تطوير الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية من خلال التعاون مع الجامعات المرموقة علي المستوى الدولي في برامج شراكة مزدوجة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي في هذا الشأن.
 

‏وقال وزير التعليم العالي إن هناك اهتماما بزيادة اعداد الطلاب الوافدين (حاليا حوالي ١٠٠ الف طالب)، وزيادة دخل أعضاء هيئة التدريس من خلال مشاركتهم في التدريس والتدريب، لطلاب البرامج المتميزة داخل الجامعات الحكومية ومن خلال البرامج الدولية داخل الجامعات الاهلية المنبثقة من الجامعات الحكومية.

كما أكد على ضرورة الاهتمام بجودة البحث العلمي والاستعانة بالخبرات المصرية في الداخل (العلماء الأعلى حسب قائمة جامعة ستانفورد وهم قرابة ٢٠٠ عالم مصري)، وتسهيل استقدام علماء مصر في الخارج للعودة القصيرة او الدائمة الي العمل في الجامعات المصرية).
 

وأشار "عاشور" إلى زيادة كفاءة البعثات وتنوعها لكي يستفيد منها اكبر عدد من شباب الباحثين، واعداد خطة في الجامعات للاستفادة من المبتعثين بعد عودتهم


كما تطرق وزير التعليم العالي إلى ملف المستشفيات الجامعية مؤكدا على ضرورة زيادة دخلها من خلال العلاج الاقتصادي. وتفعيل التفرغ الجزئي والكلي لاعضاء هيئة التدريس، الاشادة بجودة  الخدمة الطبية الثلاثية التي تقدمها المستشفيات الجامعية لاكثر من ثلثي الشعب المصري.


صالون جمال الدين الثقافي الذي انطلق قبل 7 سنوات ، يضم نخبة من الوزراء والمسئولين والمثقفين وأساتذة الجامعات والخبراء في مجال العمل العام.

الصالون الثقافي للدكتور أحمد جمال الدين موسى
الصالون الثقافي للدكتور أحمد جمال الدين موسى
الصالون الثقافي للدكتور أحمد جمال الدين موسى
الصالون الثقافي للدكتور أحمد جمال الدين موسى
الصالون الثقافي للدكتور أحمد جمال الدين موسى
الصالون الثقافي للدكتور أحمد جمال الدين موسى
الصالون الثقافي للدكتور أحمد جمال الدين موسى
الصالون الثقافي للدكتور أحمد جمال الدين موسى
الصالون الثقافي للدكتور أحمد جمال الدين موسى
الصالون الثقافي للدكتور أحمد جمال الدين موسى
الصالون الثقافي للدكتور أحمد جمال الدين موسى
الصالون الثقافي للدكتور أحمد جمال الدين موسى
الصالون الثقافي للدكتور أحمد جمال الدين موسى
الصالون الثقافي للدكتور أحمد جمال الدين موسى
الصالون الثقافي للدكتور أحمد جمال الدين موسى
الصالون الثقافي للدكتور أحمد جمال الدين موسى
الصالون الثقافي للدكتور أحمد جمال الدين موسى
الصالون الثقافي للدكتور أحمد جمال الدين موسى
الصالون الثقافي للدكتور أحمد جمال الدين موسى
الصالون الثقافي للدكتور أحمد جمال الدين موسى

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