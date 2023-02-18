إشارات المرور.. تعرف على نظام غذائي لتحسين البصر وتقوية صحة العين

نصح أطباء التغذية بتناول العناصر الغذائية التي تدعم صحة العين و اتباع نظام إشارات المرور، فكلما كان طبق الطعام ملونًا ، كان ذلك أفضل. "الأطعمة" الحمراء "تشمل: الفلفل الأحمر ، والطماطم ، والفراولة ، والتوت ، واللحوم الحمراء (باعتدال) ، وسمك السلمون.

"يشمل ذلك فيتامين C الذي له خصائص مضادة للأكسدة للمساعدة في منع أو تأخير إعتام عدسة العين والضمور البقعي المرتبط بالعمر (AMD)."

التنكس البقعي المرتبط بالعمر (AMD)



عادةً ما تؤثر AMD على الأشخاص في الخمسينيات والستينيات من العمر ، وهي حالة شائعة تؤثر على الرؤية ، كما تقول NHS.

يمكن للناس أن يصابوا به في أي من العينين أو في كلتيهما ، وغالبًا ما تكون "العَرَض الأول" هي منطقة غير واضحة أو مشوهة في رؤيتك.

يمكن أن تشمل الأعراض:

رؤية الخطوط المستقيمة على أنها متموجة أو ملتوية

كائنات تبدو أصغر من المعتاد

تبدو الألوان أقل سطوعًا مما كانت عليه من قبل

رؤية الأشياء غير الموجودة (الهلوسة).

في حين أن AMD ليست مؤلمة ، بدون علاج يمكن أن تسوء رؤيتك ، ولهذا السبب يجب عليك طلب الدعم من طبيب العيون إذا تعرفت على أي من الأعراض.

تضيف NHS: "سيستخدمون عدسة مكبرة ذات ضوء للنظر إلى مؤخرة عينيك وفحص رؤيتك" "الأنظمة الغذائية التي تفتقر إلى فيتامين سي يمكن أن تسبب مشاكل في الشبكية ومشاكل في القرنية وأمراض سطح العين".

أما اللحوم الحمراء التي يجب تناولها باعتدال فهي تحتوي على الزنك الذي يفيد جهاز المناعة وصحة العين.

عندما يتعلق الأمر بسمك السلمون ، يحتوي السمك على أحماض أوميغا 3 الدهنية التي "تساعد على منع جفاف العين و AMD"بالنسبة للأطعمة" العنبر "، فكر في البرتقال والجريب فروت والليمون والجزر والمشمش والبطاطا الحلوة والشمام.

"جميع الفواكه الحمضية صحية جدًا ، كما أنها مليئة بفيتامين C بينما يحتوي الجزر والمشمش على مادة البيتا كاروتين ، وهي مادة مغذية كيميائية تساعد على الرؤية الجيدة"، تحتوي الأطعمة" الخضراء "مثل اللفت والخس والسبانخ والبروكلي والبازلاء والأفوكادو على لوتين وزياكسانثين".

تقلل من كمية الضوء الضار للعين والتي يمكن أن تساعد في تقليل الضمور البقعي المرتبط بالعمر (AMD) وإبطاء تقدمه إن البيض "ضروري" لأن فيتامين أ يساعد على "تقليل جفاف العين وهو ضروري لصحة العين الجيدة".