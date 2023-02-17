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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تعبان دايما .. انتبه إلى أعراض الديدان

الديدان المعوية
الديدان المعوية

تعد الديدان المعوية من المشكلات الشائعة بين الأطفال بشكل خاص ولكنها تصيب الكبار ولكن بنسبة أقل وتسبب الكثير من المتاعب الصحية نتيجة عدم حصول الجسم على العناصر الغذائية الكافية رغم تناوله الطعام الجيد.

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قد تظهر أعراض الديدان المعوية  بعد تناول طعام ملوث أو استخدام مرحاض عام وتعرف أيضا باسم الطفيليات المعوية. 

وذكر موقع “tuasaude ” أهم العلامات والأعراض التي تساعد فى اكتشاف الإصابة بـ الديدان المعوية ما يلي:

وجع بطن.
كثرة الإسهال.
استفراغ و غثيان.
حكة الشرج.
انتفاخ البطن. 

ألم السرة.
التعب المفرط.
فقدان الوزن بدون سبب واضح.
نقاط بيضاء في البراز.
تغيرات الشهية.

أعراض الديدان فى الرئة:

على الرغم من أن الأعراض المعوية أكثر شيوعًا إلا أن الديدان يمكن أن تعيش في مناطق خارج الأمعاء ، مثل المعدة أو الرئتين أو حتى الدماغ وبالتالي يمكن أن تظهر أعراض أخرى مثل حرقة المعدة والسعال والحمى وصعوبة التنفس والتغيرات العصبية.

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