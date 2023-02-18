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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تصرف غريب من ممثلة أمريكية لتهدئ أعصاب زوجها.. ماذا فعلت؟

الممثل الأمريكية
الممثل الأمريكية الشهيرة أليسون بري

فاجأت الممثلة الأمريكية  أليسون بري، زوجها ديف فرانكو بطريقة  مثيرة  للغرابة قبل العرض الاول لفيلمها.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار" ركضت الممثل الأمريكية بدون ملابس،  ببهو فندق شهير في مدينة  لوس أنجلوس، مدعية انها قامت  بذلك لتهدأ اعصاب زوجها المتوتر قبل عرض فيلمهما.

مفاجأة الزوج

وأعتقدت الممثلة الأمريكية أن هذه المفاجأة الغير طبيعية، ستهدأ من روع زوجها الذي اعتاد  على مفاجاءتها الغير متوقعة بالمرة.

الممثل الأمريكية الشهيرة  أليسون بري

وظهرت الفنانة الأمريكية وهي تركض داخل بهو الفندق وهي بدون ملابس، وزوجها يصرخ فيها  اخرجي من بهو الفندق، لترد عليه وهي تضحك انها  بالفعل قامت  باللف بالبهو ثلاث مرات.

ورداً على هذا الموقف، قال  الزوج بأحد البرامج التلفزيونية الشهيرة، بأن الموقف كان صادم له، إلا انه اغرب مفاجأة تلقها بهذا العام.

ممثلة أمريكية أليسون بري فندق شهير

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