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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لانحتاج للقوات أمريكية..

من ميونيخ.. رئيس وزراء العراق يوجه رسالة قاسية إلى واشنطن

رئيس وزراء العراق
رئيس وزراء العراق

بعث رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، برسالة قاسية إلى الولايات المتحدة الأمريكية طالبهم فيها بالخروج من الأراضي العراقية ، حيث أكد أن بلاده  لا تحتاج لتواجد قوات قتالية أمريكية على أراضيها ـ بل مستشارين لتدريب القوات.

جاء ذلك خلال جلسة رئيسية بمؤتمر ميونخ للأمن، اليوم (السبت) حيث واصل تصريحاته رئيس وزراء العراق  قائلا : «نتعاون مع دول المنطقة من أجل استدامة الاستقرار الأمني، وتنظيم داعش انتهى تواجده العسكري في بلادنا».

وشدد على أن الأجهزة الأمنية العراقية مستمرة في مكافحة الإرهاب.

وحول الأزمة السياسية المتصاعدة في العراق، قال: حكومتنا تبنت فتح الحوار بين المؤسسات وجميع الأطراف.

ووسط تشديدات أمنية، انطلق مؤتمر ميونخ للأمن في يومه الثاني بأجندة مثقلة ومتعددة الموضوعات والأطراف.

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