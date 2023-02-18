عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

منها المحار .. أطعمة خارقة لحماية الجسم من الزكام

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، أطعمة لحماية الجسم من الزكام.

وجاءت أطعمة حماية الجسم من الزكام متمثلة في الاتي ..

·الأسماك الدهنية: تحتوي أسماك التونة، والسردين، والماكريل على كميات كبيرة من الأوميغا3، حيث يساعد هذا الحمض الدهني على تقليل الالتهابات، حيث تسبب الالتهابات انخفاض كفاءة جهاز المناعة وبالتالي زيادة فرصة الإصابة بالزكام.

·المحار: يحتوي المحار على الزنك الذي يساعد على مكافحة الزكام.

·الخضروات الورقية: تعتبر الخضروات الورقية الداكنة من أفضل الأنواع للوقاية من الزكام، ومثال ذلك الجرجير الذي يساعد على علاج احتقان الصدر والسُعال.

·الجوز البرازيلي: يحتوي الجوز البرازيلي على السيلينيوم الذي يعمل على تحسين عمل جهاز المناعة، والوقاية من العدوى.

·  الجزر والبطاطا الحلوة: يحتوي هذان النوعان من الأطعمة على البيتا كاروتين، الذي يحوله الجسم إلى فيتامين أ، ويلعب فيتامين أ دوراًمهماً في تقوية جهاز المناعة، بالإضافة إلى حماية الأغشية المخاطية الموجودة في الأنف والحلق وهي أحد خطوط الحماية من الزكام.

· حساء الدجاج: يساعد حساء الدجاج على تنظيف ممر الأنف، وتخفيف الاحتقان، بالإضافة إلى احتوائه على مضادات الالتهاب التي تعمل على تخفيف أعراض الزكام.

·الحمضيات: لا تمنع الحمضيات الشخص من الإصابة بنزلات البرد، لكنها تقي الجسم من العدوى في حال وجود أشخاص مصابين بالزكام في المحيط الذي يعيشون به، كما أنّ تناول مصادر الحمضيات قبل ظهور الأعراض يُشعر الشخص بالتحسن ويساعد على التخلص من الزكام بشكل سريع.

·الأطعمة الغنية بمضادات الاكسدة: يحتوي كل من البروكلي، والتوت البريّ، والشاي الأخضر، والبصل الأحمر، والتوت الأزرق .

·الزنجبيل: يساعد شرب الزنجبيل على تخفيف الاحتقان، وتهدئة آلام الحلق، والوقاية من الزكام من خلال محاربة الفيروسات المسببة له.

لحماية الجسم من الزكام جهاز المناعة تقوية جهاز المناعة البطاطا الحلوة الأسماك الدهنية أطعمة خارقة مضادات الإلتهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كولر يفاجئ لاعبي الأهلي بعد الخسارة من الهلال السوداني

شاهد.. خناقة بين محمد الشناوي والجهاز الفني لـ الهلال السوداني

زوجته فنانة شهيرة .. شاعر غنائي يطلق النار على نفسه ويتوفى في الحال

تعليق عاجل من مرتضى منصور رئيس الزمالك على هزيمة الأهلي أمام الهلال

أول رد فعل من الخطيب بعد خسارة الأهلي من الهلال السوداني

قرار عاجل من الخطيب بعد خسارة الأهلي من الهلال السوداني.. تفاصيل

موعد زيادة المعاشات 2023 وحقيقة الزيادة الاستثنائية

أول رد فعل من شوبير عقب هزيمة الأهلي أمام الهلال السوداني

ترشيحاتنا

حرف واحد في القرآن يرد على المشككين في رحلة الإسراء.. تعرف عليه

عوض تاج الدين يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس ماربورج

عبد الفتاح البرهان: الجيش السوداني لا يعادي أحدا ونحتاج توافق الجميع

هلع في باريس|رجل يتخلص من حياته وسط الجماهير بمنطقة لاديفونس التجارية.. شاهد

أحمد موسى : لبنان يعاني أزمة اقتصادية ومالية ضخمة

عكس التوقعات .. انخفاض متتالٍ فى أسعار الذهب | وعيار 21 خيالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منها المحار .. أطعمة خارقة لحماية الجسم من الزكام

بعد عملية تكميم معدة .. أحدث ظهور لـ محمد فؤاد | شاهد

تباين ردود الأفعال على هزيمة الأهلي من الهلال السوداني

الجواز ماغيروش| رجل تيلاندي يثير الجدل بوشم عقد زواجه على ذراعه

فيديو

فيديو تمثيلي كاذب|القبض على تيك توكرشهير بعد بثه مقطعاً مرعباً من مشرحة حلوان

مفاجأة عن قوة زلزال مصر المتوقع وغرق الإسكندرية واختفاء الدلتا.. فيديو

تنازل عن حقه.. والد قاتلة أمها في بورسعيد يفجر مفاجأة أمام المحكمة

بيان عاجل من الصحة .. كيف تتعامل مع المصاب بـ فيروس ماربورج..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

اﻟﻤﺰﻳﺪ