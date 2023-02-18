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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد الحكم بسجنه عامًا.. شروط تخفف مدة عقوبة طبيب الكركمين بالقانون

طبيب الكركمين
طبيب الكركمين

قضت محكمة النقض، اليوم السبت، برفض الطعن  المقدم من أحمد أبو النصر المعروف إعلاميا بطبيب الكركمين على الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة عام واحد.

هل سيقضي المتهم سنة كاملة في السجن 

بالنسبة لسنة السجن فإن الأصل فى العقوبة وفاء مدة العقوبة كاملة السنة تساوى 12 شهراَ ولكن قانون تنظيم مصلحة السجون الجديد رقم 6 لسنة 2018 نص على نصف المدة بشروط أن يكون حسن السير والسلوك أثناء وجوده فى السجن وألا يكون فى خروجه خطر على الأمن العام وفقًا للمادة 52 من قانون تنظيم السجون، حيث أن التعديل التشريعى الأخير الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2018 أجاز الإفراج تحت شرط بعد مضى نصف المدة، إلا أنه ما زال جوازيا للجهة الإدارية وليس وجوبيا.

مفاجأة.. السبب الحقيقي للقبض على طبيب الكركمين وسجنه

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محاكمة طبيب الكركمين 

وأحالت النيابة العامة المتهم الأول طبيب الكركمين أحمد أبو النصر للمحاكمة لأنه أنشأ وأدار الصفحات المسماة بالدكتور أحمد أبو النصر على موقع فيسبوك وكذلك القناة الخاصة على تطبيق التليجرام وكذلك الموقع المسمي بالدكتور أحمد أبو النصر على محرك جوجل لبيع المنتجات الصحة والغذاء بهدف ارتكاب جريمة بيع أغذية ومستحضرات طبية بدون ترخيص.

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طبيب الكركمين محكمة النقض تنظيم مصلحة السجون الجديد الامن العام

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