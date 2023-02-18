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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار عاجل من لجنة التظلمات حول قضية قيد صفقات الزمالك الجديدة

الزمالك
الزمالك

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن الاتحاد المصري لكرة القدم، ينتظر قرار لجنة التظلمات من أجل حسم قضية قيد ثلاثي الزمالك الجديد.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "من المقرر أن تصدر لجنة التظلمات قرارها غدًا، والقرار بدون رجعة ولن يكون هناك استئناف على القرار".

وكان الجهاز الفني للفريق  الأول بكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا  قرر منح اللاعبين راحة اليوم وغدا من التدريبات على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الإثنين المقبل على ملعب عبد اللطيف أبو رحيلة استعدادا للقاء الترجي التونسي المقرر له يوم السبت المقبل في تونس في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وتعادل فريق الكرة بنادي الزمالك مع المريخ السوداني بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد شهداء بنينا في إطار مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا ليحصد الأبيض أول نقطة له بالمجموعة الرابعة ليحتل المركز الثالث، كما رفع المريخ رصيده إلى نقطة أيضا يحتل بها المركز الأخير.

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