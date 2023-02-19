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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاني حتحوت: فيريرا منفصل عن الواقع في الزمالك

حتحوت
حتحوت

انتقد الإعلامي هاني حتحوت، أداء الزمالك أمام المريخ وإدارة البرتغالي فيريرا للمواجهة، عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

 

وكتب هاني حتحوت تغريدة قال فيها: "أين ذهب فيريرا؟ لأول مرة أشعر أنه منفصل عن الواقع".

وهلي صعيد أخر، قرر جيسفالدوا فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وضع برنامج تدريبي خاص لصفقات الزمالك الجديدة.

وتعاقد الزمالك مع كل من: "المغربي أحمد بلحاج وناصر منسي ومحمود شبانة العائد من الإعارة من نادي سموحة.

جاء ذلك من أجل تجهيزهم للمواجهات المقبلة في ظل وجود ارتباطات مهمة لنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الترجي التونسي يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. 

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