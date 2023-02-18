ارحل.. تعليق ساخر من مرتضي منصور على هزيمة الأهلي أمام الهلال السوداني

علق المستشار مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك علي هزيمة الأهلي أمام الهلال السوداني بهدف نظيف في إطار منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وكتب مرتضي منصور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “بعد هزيمة فريق الاهلي امام الهلال في انتظار هاشتاج المتزملكين المرتزقة . ارحل يامرتضي”.

وتصدى محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي لركلة جزاء لصالح الهلال السوداني في المباراة التي تقام على ملعب الجوهرة الزرقاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء على الأهلي في الدقيقة 65 بعد عرقلة حمدي فتحي لاحد لاعبي الهلال.

الشناوي يتصدى لركلة جزاء

وتألق الشناوي أمام تسديدة ماكابي ليليبو، ليمنع تقدم الهلال بهدف ثان.

وجاء هدف الهلال الأول في مرمى الأهلي من ركلة حرة من الجانب الأيسر، نفذها ماكابي ليليبو في الدقيقة 53، لتخدع الكرة محمد الشناوي بغرابة شديدة وتدخل الشباك.

تشكيل الأهلي ضد الهلال

وبدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي :

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، محمد هاني، على معلول

خط الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، أحمد عبد القادر.

خط الهجوم: بيرسي تاو