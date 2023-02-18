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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول قرار لـ الهلال السوداني بعد الفوز على الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني
الهلال السوداني

قرر مجلس إدارة نادي الهلال السوداني صرف مكافآت الفوز على النادي الأهلي المصري بهدف نظيف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية بدوري أبطال أفريقيا 

 

وقرر مجلس إدارة نادي الهلال السوداني صرف 100 ألف دولار للفريق عقب التفوق على النادي الأهلي وتحقيق الفوز .

 

وفاز الهلال السوداني على الأهلي 1 / صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وسجل ماكابي ليليو هدف المباراة الوحيد للهلال في الدقيقة 53.

وشهدت المباراة إهدار ماكابي ليليو فرصة تسجل الهدف الثاني، بعدما أضاع ضربة جزاء في الدقيقة 66.

وحصد الهلال أول ثلاث نقاط له في المجموعة، بعد خسارته في الجولة الأولى أمام صن داونز الجنوب أفريقي متصدر الترتيب، ليحتل المركز الثاني خلفه .

على الجانب الآخر، خسر الأهلي مباراته الأولى في البطولة، بعد ما تأجلت مواجهته أمام القطن في الجولة الماضية بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية بالمغرب والتي حصل فيها على المركز الرابع.

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