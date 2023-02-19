طالب بريطاني ينهي حياة معلمته لسبب غريب

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل صادمة لشاب في مقتبل عمره أقبل على إنهاء حياة معلمته المسنة لسبب اعتبره البعض تافه وغريب.





وبحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أصدرت محكمة تشيكية حكما بالسجن لمدة 12 عاماً بحق رجل تشيكي وإخضاعه لعلاج نفسي لقتل معلمه تبلغ من العمر 74 عاما بساطور.



واعترف الرجل البالغ 19 عاماً في المحكمة بأنه «شعر بالإهانة والتنمر» في فصل معلمه بمدرسة مهنية خلال الإجازة.

وكانت الجريمة التي وقعت في نهاية مارس الماضي قد أثارت حالة من السخط العام.



ووفقاً للادعاء، حصل التلميذ على تقدير فاشل في مادة الاتصالات في اليوم السابق للواقعة.



وبرر القاضي الحكم، وهو أدنى عقوبة ممكنة، بالقول إن الخبراء حددوا أن الطالب لم يكن في حالة عقلية طبيعية وقت ارتكاب الجريمة.



ويمكن لكل من الادعاء والمتهم الطعن على الحكم.

