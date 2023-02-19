كائنات فضائية خطفتهم.. أغرب أعذار الموظفين في بريطانيا لطلب إجازة

شارك مسؤولو التوظيف لدى شركات كبرى تجارب غريبة يروون فيها أنه خلال العام الماضي شهدوا ارتفاعًا كبيرًا في عدد موظفيهم الذين يدعون أنهم بحاجة إلى إجازة لأنهم تعرضوا للاختطاف من قبل كائنات فضائية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، يقدم الموظفون أعذارًا لعدم الحضور إلى العمل، حيث يقول الكثيرون إنهم تعرضوا للاختطاف من قبل كائنات فضائية.

أخبر الموظفون الرؤساء أنهم تم اخطافهم من قبل رجال خضر صغار ويحتاجون إلى إجازة للتعافي، حتى أن البعض ادعى أنهم خضعوا للتجارب بينما قال آخرون إنهم نُقلوا إلى كوكب آخر.

وقال موظفون آخرون إنهم لا يستطيعون القدوم إلى العمل لأنهم كانوا يخافون من الأشباح في المنزل.

وقال آلان برايس، الرئيس التنفيذي للشركة: “صدق أو لا تصدق، كان اختطاف الكائنات الفضائية وصيد الأشباح أعذارًا حقيقية للتغيب عن أصحاب العمل في عام 2022 ، كما سجله برنامج إدارة الغياب BrightHR الخاص بنا”.

وتبلغ حالات تغيب الموظفين ذروتها خلال شهر فبراير.

وأضاف: “الغياب المفرط والمتكرر يقطع سير العمل اليومي للشركة ، لذا فإن مراقبة الغياب هي الخطوة الأولى لفهم السبب وراء ذلك”.

ويمكن أن يساعد إنشاء السجلات وتسجيل الأسباب الكامنة وراء حالات الغياب في تحديد الاتجاهات والإبلاغ عن أي مجالات مثيرة للقلق.