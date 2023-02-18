زعلان من الدكتور.. حاول إحراق العيادة فاشتعلت النار في جسده بالصدفة

أضرم رجل النار في نفسه عن طريق الصدفة عندما قرر إحراق عيادة بالبنزين.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية،انتشر مقطع فيديو تم التقاطه من كاميرا مراقبة في الشارع خارج عيادة الجراح في فيلافيسينسيو في كولومبيا اللحظة التي انزلق فيها المخرب عن عمد وسقط على بركة من البنزين الذي كان يحاول القائه على جدار العيادة بهدف احراقها.

ظهر الرجل ذو القبعة البيضاء ووشاحه الطويل على شاشة الكاميرا حاملاً حاوية تشبه الدلو من سائل قابل للاشتعال وسكبها في مجرى القمامة المتصل بالمبنى.

وعندما أفرغ الحاوية ، سقط بعض البنزين على الحائط وتسرب إلى الرصيف.

انزلق الرجل وسقط على الأرض دون أن يدرك أن السائل كان على سترته.

عندما أخرج ولاعة وأشعل شرارة ، انفجرت كرة نارية وغطت الكاميرا لثانية وجيزة قبل أن تظهر الرجل يفر مع اللهب على ظهره.

وتصاعد الدخان من مجرى القمامة ونبه السكان المحليين لاستدعاء سيارات الإطفاء.

هرعت إدارة المطافئ في فيلافيسينسيو إلى مكان الحادث في حي لا كورالينا في حوالي الساعة 3.45 صباحًا وأخمدت الحريق على الفور.

وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء: 'اتضح أن هناك حريقًا في منطقة غرفة الكهرباء ومزلقة القمامة التي كان يتم التحكم فيها بطفايات الحريق من قبل المجتمع'.

وأفاد تحقيق أولي أن منفذ الحريق أضرم النار في المبنى ردًا على وفاة المرضى الذين لقوا حتفهم بعد إجراء عملية جراحية في المنشأة.

ومع ذلك ، لا يزال مدى إصابات الرجل غير معروف.

وقدم صاحب المبنى شكوى إلى النيابة ودعا السلطات إلى العثور على المشتبه به.