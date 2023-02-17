أصوات مرعبة.. مشروع أعمق حفرة في العالم يثير مخاوف وذعرا|صور

أصوات مرعبة تسبب بها مشروع أطلقه الاتحاد السوفيتي سابقا لحفر أعمق حفرة في العالم.





وبحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، أدى مشروع حفر أعمق حفرة في العالم إلى ادعاءات بأن 'أصوات الجحيم' قد سمعت من قبل المواطنين المقيمين في مناطق قريبة من موقع الحفر الموجود في منطقة مورمانسك بالقرب من الحدود مع فنلندا.

بدأ المشروع في السبعينيات حيث أطلق السوفييت مشروعًا يعرف باسم 'Kola Superdeep Borehole' وشرع العلماء والجيولوجيون في الحفر في 24 مايو 1970 ووصلوا إلى 12200 متر (49000 قدم) أسفل القشرة الأرضية.

وأدى مقطع صوتي واحد إلى إصابة الناس بالرعب حيث أشار الناس إليه إلى أصوات 'أناس يحترقون في الجحيم'.

يُزعم أن المقطع الصوتي الذي يبلغ مدتها 17 ثانية قد تم تسجيلها من قبل فريق من العلماء قاموا بلف العديد من الميكروفونات المقاومة للحرارة ووضعها في الحفرة.

ترك صوت النحيب الكثيرين يفكرون في أن شيئًا خارقًا حدث أثناء حفر أعمق نقطة اصطناعية على الأرض.

لكن هذا لم يكن صحيحًا تمامًا - بدلاً من ذلك ، وجد العلماء حقائق مثيرة للاهتمام حول جيولوجيا الأرض.

وكانت الصخور العميقة التي تم العثور عليها مشبعة بالماء، والمعادن الثمينة مثل الذهب والنحاس، بالإضافة إلى 14 نوعًا من الكائنات الحية الدقيقة المتحجرة.

توقف حفر Kola Superdeep Borehold في عام 1992 عندما وصلت درجة الحرارة إلى 180 درجة مئوية ، وبحلول ذلك الوقت ، لم يترك انهيار الاتحاد السوفيتي للعلماء أي أموال لتمويل مثل هذا المشروع.

وأصبح الموقع الآن وجهة للسياح المغامرين.