بعد إصابة بروس ويليس بالخرف.. العائلة: لا يوجد علاج للمرض

في اعلان صادم، كشفت عائلة الممثل الأميركي الشهير بروس ويليس عن إصابته بالخرف الجبهي الصدغي (FTD) ، بعد عام واحد من تشخيص إصابته بالحبسة الكلامية.

وحسب ما ذكرته صحيفة «إندبندنت» البريطانية، قالت عائلة الممثل أن حالته تقدمت في بيان مع جمعية الخرف الجبهي الصدغي.

وكتبت: «لدينا الآن تشخيص أكثر تحديدًا: الخرف الجبهي الصدغي.. لسوء الحظ، فإن تحديات التواصل ليست سوى عرض واحد من أعراض المرض الذي يواجهه بروس.

في حين أن هذا مؤلم، فمن المريح أن يكون لديك تشخيص واضح في النهاية».



ونظرًا لأن العائلة أُطلقت على الحالة وصف «المرض القاسي»، أوضح الأقارب أن «FTD هو الشكل الأكثر شيوعًا للخرف» و «أكثر انتشارًا مما يعرفه الناس».

وواصلت العائلة ملاحظة أنه بينما «لا يوجد علاج للمرض»، فإنها تأمل أن «يتغير ذلك في السنوات المقبلة».



وأضافت العائلة: «مع تقدم حالة بروس، نأمل أن يركز أي اهتمام إعلامي على تسليط الضوء على هذا المرض الذي يحتاج إلى مزيد من الوعي والبحث...كان بروس يؤمن دائمًا باستخدام صوته في العالم لمساعدة الآخرين، ولزيادة الوعي حول القضايا المهمة على المستويين العام والخاص».



يأتي هذا الإعلان بعد قرابة عام من كشف عائلة النجم عن إصابته بالحبسة الكلامية، وهي حالة دماغية.

وفي مارس 2022 ، قالوا إنه «يبتعد» عن التمثيل، لأنه «يعاني من بعض المشكلات الصحية التي تؤثر على قدراته المعرفية».