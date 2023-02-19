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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

وزيرا التعليم والتنمية المحلية يتفقدان عددا من المشروعات بمحافظة البحيرة

رضا حجازي
رضا حجازي

يجري الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اليوم الأحد، زيارة تفقدية لعدد من المشروعات بمحافظة البحيرة.

ومن المقرر أن يستهل وزيرا التربية والتعليم والتنمية المحلية، الجولة بزيارة معرض "أيادي مصر" بمجمع دمنهور الثقافي، فضلا عن تدشين مبادرة “100 مليون شجرة” بمدينة دمنهور.

كما سيقوم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتفقد معرض السلع الغذائية "أهلا رمضان" بأرض المعارض بدمنهور، بالاضافة لزيارة مدرسة النور للمكفوفين، وافتتاح معرض منتجات مدارس التعليم العام والفني بمدرسة شوكت الثانوية العسكرية الزراعية، وتفقد مخازن “كازيون” بالمنطقة اللوجستية على الطريق الزراعي.

كما سيتفقد وزيرا التربية والتعليم والتنمية المحلية المدرسة الإعدادية والابتدائية، ومشروعات “حياة كريمة” بقرية الأبعادية.

وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم التنمية المحلية Jobs Education

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