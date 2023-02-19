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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن مهرجان الثقافة والفنون.. 21 فرقة تواصل العروض الفلكلورية فى أسوان

فعاليات متنوعة لمهرجان
فعاليات متنوعة لمهرجان أسوان الدولى العاشر للثقافة والفنون

واصلت 21 فرقة للفنون الشعبية الدولية والعربية والإفريقية والمصرية عروضها داخل 14 موقع ثقافى قدمت خلالها لوحات من الرقصات الفنية والأغانى التراثية والوطنية  ضمن مهرجان أسوان الدولى العاشر للثقافة والفنون ، والذى تستمر فعالياته حتى 22 فبراير الجارى .

وقد جاء تنفيذ ذلك وسط أقبال وحضور جماهيرى كبير ، وفى أجواء من البهجة والكرنفالات و العروض الفلكولورية التي عمت جميع مراكز ومدن المحافظة ، وبرعاية من الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

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أجواء إحتفالية

فعاليات متنوعة لمهرجان أسوان الدولى العاشر للثقافة والفنون

وأعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته للمسئولين بتوفير كافة أوجه الدعم لمختلف الفعاليات الجارية من خلال الإستمرار فى أعمال النظافة العامة ورفع كفاءة الإنارة فى مواقع العروض ، بجانب التأكد من توافر وسائل الأمان والحماية والسلامة المهنية ، بالإضافة إلى رفع درجة الإستعداد فى المستشفيات ونقاط الإسعاف والحماية المدنية .

ولفت المحافظ إلى أنه تم التنسيق مع الهيئة العامة لقصور الثقافة لإنجاح المهرجان وإخراجه بالشكل الأمثل بإعتبار ذلك ماراثون ثقافى وفنى سنوى يساهم فى الترويج والتسويق السياحى لأسوان ، بالإضافة إلى إضفاء أجواء البهجة والفرحة والسعادة على مواطنى أسوان بمختلف مدنها ومراكزها .

وفى نفس السياق أكدت نجوى أحمد مدير عام الثقافة بأسوان بأنه جارى تنفيذ البرنامج الفني المتنوع الخاص بفعاليات مهرجان أسوان الدولى العاشر للثقافة والفنون والتى تجوب مختلف مدن ومراكز المحافظة خلال الفترة الحالية وتشارك فيها فرق الفنون الشعبية والتلقائية لـ 10 دول هى فلسطين والسودان وسريلانكا واليونان وبولندا والمكسيك ورومانيا وأندونيسيا وكوريا الجنوبية وسلوفاكيا ، لافته إلى أن هناك 11 فرقة مصرية هى أسوان وتوشكى والأقصر وقنا وسوهاج وبورسعيد ومرسى مطروح والحرية بالإسكندرية والإسماعيلية والعريش والشرقية .

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أنشطة متنوعة

فعاليات متنوعة لمهرجان أسوان الدولى العاشر للثقافة والفنون

وكان قد فاجأ اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المسئولين بالمحليات بقيامه بتفقد موقع أحد تعديات البناء بعد تلقيه شكوى عبر الواتس آب الخاص به من أهالى الشارع الجديد بوسط المدينة تفيد بقيام أحد المواطنين بالبناء المخالف مرة أخرى ، على الرغم من إزالة نفس المخالفة خلال إحدى حملات إزالة التعديات مؤخراً ، وتحرير محضر له ، مع توقيع غرامة مالية عليه .

وقد أعطى المحافظ تعليماته المشددة بالإزالة الفورية للمخالفة بالتعدى على زوائد التنظيم بمنزله المقام على مساحة 71 م2 ، وإتخاذ الإجراءات القانونية المشددة تجاه المتعدى لإصراره على تكرارها .

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