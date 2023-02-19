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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

خطير وبيموت في ثوان..حقيقة وجود عنكبوت الساعة الرملية في مصر

خطير وبيموت في ثوان..حقيقة
خطير وبيموت في ثوان..حقيقة وجود عنكبوت الساعة الرملية في مصر

"احذر أن تلمس هذا الشيء، لأنها ستكون نهايتك الأبدية لا قدر الله، من رأى هذا الشئ و لمسه سيموت في أقل من دقيقة، لأنها ليست عملة نادرة بل هو ظهر "عنكبوت الساعة الرملية" القاتل الذى يشبه العقرب، سيشل حركة لامسه في مدة تصل كحد أدني لها 5 ثواني ويموت خلال دقائق، لم يعلم أحد من الخبراء كيف أتت!! من صحراء ناميبيا أو من صحارى الربع الخالي أو من شمال سيبيريا وتم رصدها بالآونة الأخيرة بأماكن متفرقة من الشرق الأوسط ومنها الصحراء الغربيه بمصر، المنشور متداول على كافة صفحات العاملين بالصحراء، تنويه هام وتحذير لكافة العاملين بشركات البترول بالصحراء الغربية، حفظ الله كل العاملين".. بهذه الكلمات انتشر هذا المنشور بين الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي، فما حقيقة المعلومات الموجودة به، وهل عنكبوت الساعة الرملية قاتل؟.

عنكبوت الساعة الرملية

عنكبوت الساعة الرملية الصيني (Cyclocosmia ricketti)  ينتمي إلى فصيلة عناكب (Halonoproctidae) ويكون طول الذكر منه 2.1 سم بينما يبلغ طول أنثى: 2.5-3 سم، كما أنه عادة ما تكون هذه العناكب بنية اللون، وتنتهي بطون هذه العناكب بـ “قرص صلب يبلغ قطره حوالي 3.2 سم” متشبها بـ “العملة النحاسية”، كما أن بيض عنكبوت الساعة الرملية الصيني يوضع في كهف أو تحت الأرض.


ووفقا لموقع “spider identifications” فإن عنكبوت الساعة الرملية الصيني الذي شوهد لأول مرة  في عام 1901 من الأنواع النادرة  حيث شوهدت 6 منه فقط في البرية من عام 2000 إلى عام 2016 مما كان سبب في  قيام مزارع في تايلاند بتربيتها وبيعها اعتبارا من يناير 2021 بمبلغ 3860 دولارا أو 25000 يوان لكل عنكبوت.


 Cyclocosmia ricketti

ونظرا لقدرة عنكبوت الساعة الرملية الصيني على التخفي لأوقات طويلة واصطياد فرسيتها بسرعة، فإن عضتها مؤلمة إذا تعرضت للمضايقة من البشر، لكنها غير قاتلة وغير عدوانية، فهي تختبي في حال الشعور الخطر. 

عنكبوت الساعة الرملية  النادر الذي لا ينسج أي شباك كما تفعل العناكب الأخرى، غير سام، وليس له وجود في الشرق الأوسط بما فيه مصر وصحرائها، فموطنه الأصلي “الصين” وليس كما ذكر البوست الذي ينتشر بين كل فترة زمنية قصيرة وأخرى كمجرد “شائعة”.
 

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خطير وبيموت في ثوان..حقيقة وجود عنكبوت الساعة الرملية في مصر 

 

 

خطير وبيموت في ثوان..حقيقة وجود عنكبوت الساعة الرملية في مصر 

 

خطير وبيموت في ثوان..حقيقة وجود عنكبوت الساعة الرملية في مصر 

 

خطير وبيموت في ثوان..حقيقة وجود عنكبوت الساعة الرملية في مصر 
خطير وبيموت في ثوان..حقيقة وجود عنكبوت الساعة الرملية في مصر 

 

خطير وبيموت في ثوان..حقيقة وجود عنكبوت الساعة الرملية في مصر 

 

خطير وبيموت في ثوان..حقيقة وجود عنكبوت الساعة الرملية في مصر 

 

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