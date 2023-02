الألماني All Quiet On The Western Front يحصد البافتا لأفضل فيلم أجنبي

حصد فيلم نتفليكس الألماني الشهير All Quiet On The Western Front «كل شيء هادئ على الجبهة الغربية» جائزة البافتا كأفضل عمل أجنبي، وتدور أحداث حول تجنيد الشباب في الحرب العالمية وأهوال ما حدث مع صغار السن في هذه المرحلة، ونال أيضا جائزة أفضل سيناريو معدل، وتصوير سينمائي.

قاد فيلم نتفليكس الألماني، All Quiet On The Western Front قوائم ترشيحات البافتا بـ 14 اختيارا، وهو فيلم تدور أحداثه حول الحرب وتجنيد الشباب من أجل الموت على الجبهة دون إدراك منهم، وهو مقتبس من رواية طرحت عام 1928.

وتصدر أيضا فيلمي Everything Everywhere All At Once، و The Banshees of Inisherin قوائم الترشيحات بـ 10 اختيارات لكل منهما، ومن المتوقع أن يحصدا العديد من جوائز البافتا هذا العام.

واختارت الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون، الممثل البريطاني ريتشارد إي جرانت لاستضافة حفل توزيع جوائز البافتا هذا العام، بحضور الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون، بعد فترة من التردد بسبب أزمة تصريحات الأمير هاري وانتقاده لأسرته مؤخرا.

واعتاد أمير ويلز رئيس أكاديمية البافتا حضور الحفل السنوي برفقة زوجته كل عام، لكنهما تخلفا العامين الماضيين بعد رحيل جده الأمير فيليب والملكة إليزابيث، ومرور العائلة بالعديد من الأزمات.