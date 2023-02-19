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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جوائز البافتا.. Guillermo Del Toro’s Pinocchio أفضل فيلم رسوم متحركة

بوستر الفيلم
بوستر الفيلم

حصد فيلم نتفليكس الشهير Guillermo Del Toro’s Pinocchio جائزة البافتا كأفضل عمل رسوم متحركة هذا العام، وتدور أحداثه حول قصة صناعة نجار لتمثال خشب أطلق عليه اسم بيونوكيو ليستبدل به ابنه الذي توفي في سن صغيرة، ولم يستطع العيش بدونه، وحدثت المعجزة لتدب فيه الروح ويؤنس العجوز في وحشته. 

حصد فيلم نتفليكس الألماني الشهير All Quiet On The Western Front  «كل شيء هادئ على الجبهة الغربية» جائزة البافتا كأفضل عمل أجنبي، وتدور أحداثه حول تجنيد الشباب في الحرب العالمية وأهوال ما حدث مع صغار السن في هذه المرحلة، ونال أيضا جائزة أفضل سيناريو معدل، وتصوير سينمائي. 

وقاد فيلم نتفليكس الألماني، All Quiet On The Western Front قوائم ترشيحات البافتا بـ 14 اختيارا، وهو فيلم تدور أحداثه حول الحرب وتجنيد الشباب من أجل الموت على الجبهة دون إدراك منهم، وهو مقتبس من رواية طرحت عام 1928.

وتصدر أيضا فيلما Everything Everywhere All At Once، و The Banshees of Inisherin  قوائم الترشيحات بـ  10 اختيارات لكل منهما، ومن المتوقع أن يحصدا العديد من جوائز البافتا هذا العام.

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