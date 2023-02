جوائز البافتا.. Guillermo Del Toro’s Pinocchio أفضل فيلم رسوم متحركة

حصد فيلم نتفليكس الشهير Guillermo Del Toro’s Pinocchio جائزة البافتا كأفضل عمل رسوم متحركة هذا العام، وتدور أحداثه حول قصة صناعة نجار لتمثال خشب أطلق عليه اسم بيونوكيو ليستبدل به ابنه الذي توفي في سن صغيرة، ولم يستطع العيش بدونه، وحدثت المعجزة لتدب فيه الروح ويؤنس العجوز في وحشته.

حصد فيلم نتفليكس الألماني الشهير All Quiet On The Western Front «كل شيء هادئ على الجبهة الغربية» جائزة البافتا كأفضل عمل أجنبي، وتدور أحداثه حول تجنيد الشباب في الحرب العالمية وأهوال ما حدث مع صغار السن في هذه المرحلة، ونال أيضا جائزة أفضل سيناريو معدل، وتصوير سينمائي.

وتصدر أيضا فيلما Everything Everywhere All At Once، و The Banshees of Inisherin قوائم الترشيحات بـ 10 اختيارات لكل منهما، ومن المتوقع أن يحصدا العديد من جوائز البافتا هذا العام.