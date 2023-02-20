فرمان من كولر بالتعاقد مع هذا اللاعب بشكل عاجل

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الأهلي سيستعد مبكرا لـموسم الانتقالات الصيفية القادمة، وفقًا لرؤية مارسيل كولر المدير الفني المسئول الأول عن التعاقدات الجديدة.

وقال في برنامجه "بوكس تو بوكس": "مارسيل كولر يدرس بشكل جيد مباريات المنتخبات المشاركة في أمم إفريقيا للشباب، وكذلك مواجهات الدوري المصري، ومن اللاعبين الذين لفتوا الأنظار بالنسبة لمدرب الأهلي هو محمد رضا بوبو".

الاهلي يسعى لضم لاعب جديد

وأضاف: "الأهلي سوف يسعى لضم بوبو في الصيف القادم بعدما كان يريد ضمه مطلع الموسم الجاري لكن فيوتشر رفض رحيله".

وأتم: "الملاحظ أن المواهب تخرج من أندية كثيرة بعيدا عن الأهلي والزمالك في الفترة الأخيرة، رغم أن كلا الناديين لديهم لاعبين في الناشئين والشباب".