لغز كبير في عدم مشاركة كهربا.. كولر رفض مشاركته بسبب سوء الأداء.. فيديو

كشف الإعلامي سيف زاهر عن موقف كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من مشاركة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق,

وقال زاهر خلال تصريحاته في برنامجه ملعب اون تايم المذاع على فضائية اون تايم سبورت، إن كهربا تعرض للإصابة بنزلة برد قوية وغاب عن المران لهذا السبب وعقب عودته لم يكن في أفضل حال.

رسالة كولر لـ كهربا

وأضاف زاهر، أن كولر تحدث لكهربا بعد عودته للمران وكشف له عن سبب عدم إشراكه في المباريات السابقة.

وتابع: كولر أكد لكهربا أنه كان يشارك في المباريات بعد ظهوره بشكل مميز في المران، ولكن في الفترة الأخيرة بعد عودته من الإعياء الذي حدث له، لم يؤدي بشكل جيد.

وأكد زاهر أن، عودة كهربا تتوقف على مرانه القوي وظهوره بشكل مميز في التمرين وذلك ما أكده كولر لكهربا واللاعب يعمل على ذلك خلال هذه الفترة.