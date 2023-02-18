مفاجأة.. الزمالك يدرس عودة طارق حامد لإنقاذ الفريق بعد رحيل إمام عاشور

كشف الإعلامي محمد شبانة، حقيقة وجود مشاورات بين مجلس إدارة الزمالك لعودة لاعب وسط الفريق طارق حامد بعد رحيل إمام عاشور في رحلة إحتراف.

وقال شبانة خلال تصريحات تلفزيونية إن: هناك بعض الوسطاء تحدثوا مع إدارة نادي الزمالك، حول إمكانية عودة طارق حامد في الموسم المقبل.

وأضاف محمد شبانة: "الزمالك يرغب في عودة طارق حامد، خصوصا أن هناك مشكلة في خط الوسط، رغم التعاقد مع دونجا وعمرو السيسي ووجود أشرف روقا، كما أن طارق متألق بشكل ملحوظ مع الاتحاد السعودي".

وأكمل: "هل سيترك اتحاد جدة، لاعبه طارق حامد، في ختام الموسم الجاري، ولكن إدارة الزمالك لم تعطي الضوء الأخضر للوسطاء للتفاوض لعودة اللاعب حتى الآن".