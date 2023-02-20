موقف محرج لبعثة الزمالك.. الحجز في الفندق بسبب عدم سداد التكاليف

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن ما يحدث لبعثة فريق هوكي الزمالك في كينيا.

وقال خلال برنامجه “بوكس تو بوكس”: لا يصح مطلقا، وكان من الأفضل الاعتذار عن عدم المشاركة في البطولة بدلًا من التعرض لمثل هذه الأمور.

فريق الزمالك للهوكي

وأضاف: "فريق الزمالك للهوكي تم الحجز عليه في الفندق هناك لعدم سداد التكاليف الخاصة بإقامة بعثة الفريق، وهو أمر غير مقبول والمفترض أن إدارة الزمالك تتدخل لحل الأزمة، وكان من الأفضل عدم السفر والاعتذار بشياكة عن خوض البطولة".

وأكمل: "الزمالك اعتذر عن المشاركة في البطولة العربية للطائرة أيضا، وكان عليه الاعتذار عن عدم مشاركة فريق الهوكي بدلا من سفره إلى كينيا وتعرضه لمثل هذه الأمور".