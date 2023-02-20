موقف كولر من محمد الشناوي.. وحقيقة دفعه بعلي لطفي في المباراة القادمة.. فيديو

كشف الإعلامي سيف زاهر عن موقف كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من خطأ محمد الشناوي في مواجهة الهلال السوداني في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتسبب محمد الشناوي في هزيمة الأهلي خلال مواجهة الهلال السوداني في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين وانتهى بنتيجة 1-0 لصالح الهلال.

رد فعل كولر تجاه الشناوي

وقال زاهر خلال تصريحاته في برنامجه ملعب اون تايم المذاع على فضائية اون تايم سبورت، إن رد فعل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كان على عكس المتوقع.



وأضاف زاهر، أن كولر تحدث مع محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، وخلف كل التوقعات التي ترددت من الجماهير بمعاقبة الشناوي، وأكد له أنه على قدر كبير من الاحترافيه وثقته به قوية.

وتابع: كولر يستمر في دعم محمد الشناوي، على الرغم من ثقته بعلي لطفي حارس مرمى الأهلي الثاني.