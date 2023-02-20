الزمالك يتواصل مع مدير فني مصري لتنفيذ خطة الطوارئ برحيل فيريرا

كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن سيناريو الطوارئ المقرر تنفيذه في نادي الزمالك حال استمرار سوء النتائج مع المدير الفني جيسوالدو فيريرا.

وأضاف فايق خلال تصريحاته في برنامجه جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورتس 2، أن احد المسؤولين في الزمالك تواصل مع خالد جلال مدرب الفريق الأسبق، وتأكدوا منه عدم وجود عروض مقدمه له من النادي المصري في الفترة الحالية كما يتردد.

أسماء يدرسها الزمالك لتولي الادارة الفنية

وقال فايق إن، الزمالك يدرس التعاقد مع أحد الأسمين وهما خالد جلال أو أسامه نبيه، وهذا في حالة استمرار سوء النتائج.

وتابع فايق: الزمالك يدرس تواجد أسامه نبيه مع الفريق ولكن يعطي فيريرا فرصة كاملة للوصول لأفضل النتائج التي ترضي الجماهير.