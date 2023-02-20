قالي والدتك هتتوفى خلال أسبوعين.. سامح حسين: مكنش معايا فلوس أجيب كيس دم

كشف الفنان سامح حسين، العديد من المواقف المؤثرة والمؤلمة التي مر بها في حياته على الصعيد الشخصي .

وقال سامح حسين في حواره مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج " واحد من الناس " المذاع على قناة " الحياة": "تأثرت كثيرا بوفاة والدتي ثم وفاة أخي".

وتابع سامح حسين متأثرا: "وفاة والدتي هزتني ووجعت قلبي، وكنت أتمنى الموت بعد وفاتها ووالدتي توفت وكان عمرها 49 عاما".

وأكمل سامح حسين: "والدتي كانت مصابة بالسرطان وكانت في المستشفى لمدة 6 أشهر وساعتها كنت قليل الحيلة ولفيت مستشفيات كثيرة ومكنش معايا فلوس عشان أجيب لها كيس دم".

ولفت سامح حسين: "في آخر أيام والدتي، الطبيب قالي والدتك هتتوفى خلال أسبوعين وكانت فترة صعبة عليا جدا “، مضيفا: ”أنا اللي مربي إخواتي كلهم ولحظة وفاة أخي أحمد كانت صعبة عليا جدا".