عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قالي والدتك هتتوفى خلال أسبوعين.. سامح حسين: مكنش معايا فلوس أجيب كيس دم

سامح حسين
سامح حسين

كشف الفنان سامح حسين، العديد من المواقف المؤثرة والمؤلمة التي مر بها في حياته على الصعيد الشخصي .

 

سامح حسين يكشف تفاصيل أصعب لحظات حياته

سامح حسين: اشتغلت في الطوب والرمل علشان أصرف على أخواتي

 وقال سامح حسين في حواره مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج " واحد من الناس " المذاع على قناة " الحياة": "تأثرت كثيرا بوفاة والدتي ثم وفاة أخي".

وتابع سامح حسين متأثرا: "وفاة والدتي هزتني ووجعت قلبي، وكنت أتمنى الموت بعد وفاتها  ووالدتي توفت وكان عمرها 49 عاما".

وأكمل سامح حسين: "والدتي كانت مصابة بالسرطان وكانت في المستشفى لمدة 6  أشهر وساعتها كنت قليل الحيلة ولفيت مستشفيات كثيرة ومكنش معايا فلوس عشان أجيب لها كيس دم".

ولفت سامح حسين: "في آخر أيام والدتي، الطبيب قالي والدتك هتتوفى خلال أسبوعين وكانت فترة صعبة عليا جدا “، مضيفا: ”أنا اللي مربي إخواتي كلهم ولحظة وفاة أخي أحمد كانت صعبة عليا جدا".

سامح حسين الفنان سامح حسين عمرو الليثي السرطان اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهدف مخالف.. هل يتم إعادة مباراة الأهلي والهلال السوداني؟

أجزاء للاطلاع .. قرار عاجل من التعليم لتخفيف مناهج الترم الثاني

البحوث الفلكية يكشف حقيقة حدوث زلزال في مصر

أول رد فعل من الكاف بشأن شكوى الأهلي ضد الهلال السوداني

خسّت النص .. ويزو تخطف الأنظار بإطلالة مختلفة والجمهور مصدوم

حقيقة خناقة ثنائي الأهلي كهربا وشادي حسين.. تفاصيل

الحكومة تجهز مفاجأة سارة للموظفين قبل رمضان

البنك الأهلي حسم الأمر .. ما مصير أموال شهادات الـ18% بعد انتهائها

ترشيحاتنا

بالقانون.. 5 شروط لتأسيس شركة تمويل مشروعات متوسطة وصغيرة

ميركل تفجر مفاجآت مدوية بشأن مساعدة اتفاقات مينسك لأوكرانيا

وزير السياحة والآثار يشهد افتتاح تطوير المتحف المصري بالتحرير

طريقة تحضير مكرونة بالبشاميل بوصفة اقتصادية

دار الإفتاء: ثبوت الرؤية البصرية الشرعية لهلال شهر شعبان

بيان عاجل من السعودية بشأن ثبوت رؤية هلال شهر شعبان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل هي رجل؟..معلمة مصابة بمرض نادر تثير جدلا في كندا.. شاهد

خسّت النص .. ويزو تخطف الأنظار بإطلالة مختلفة والجمهور مصدوم

شاهد.. فيديو مرعب لطريقة عمل حواوشي الشوارع

بالدبل وفستان لافت.. شاهد صور خطوبة عمرو راضي وهدير النحاس

فيديو

خرج للعب ولم يعد .. 8 ساعات رعب عاشها طفل دمياط داخل بئرالصرف

مصر ترسل قافلة تتضمن مئات الأطنان من المساعدات لدولتى سوريا وتركيا بحراً

مات بسبب قطعة فراولة.. تفاصيل مؤلمة في حادث وفاة رضيع القليوبية

حقيقة حدوث زلزال في مصر | بيان رسمي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ