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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سامح حسين يكشف تفاصيل أصعب لحظات حياته

سامح حسين
سامح حسين

حل الفنان سامح حسين، ضيف برنامج “واحد من الناس” مع الاعلامي عمرو الليثي، وتحدث عن العديد من التفاصيل الفنية والشخصية.

وقال سامح حسين، “أصعب لحظات حياتي كانت وفاة والدتي وبعدها  وفاة أخويا الصغير، غرق فى بحر اسكندرية”.

 

وأضاف: "أنا اللي ربيت اخواتي وبعتبرهم أولادي، لأن والدي ووالدتي كانوا منفصلين وأنا كافحت وعشنا فترة صعبة وأنا بحترم جدا وكنت بشتغل فى الفاعل اطلع رمل وطوب لحد ما ظهري تعب وبعاني من الآلام حتى الان، وأنا لم أخجل من أي شىء بالعكس  ربنا كان بيطبطب عليا دايما".

 

من جانب آخر، كشف سامح حسين، خلال تواجده فى محطة راديو إنرجي 92.1، عن تحمسه لتقديم الموضوعات الاجتماعية حتى لو لم يكن والدا لأطفال، قائلاً: "اشتغلت شوية في المحاماة في قضايا الأسرة ونماذج كتير شجعتني على تقديم عمل اجتماعي حتى لو مش عندي أطفال".

وعن أفضل الحلقات وأقربها لقلبه، قال سامح حسين: "الحلقة الأولى كانت من أقرب الحلقات لقلبي".

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وروّج الفنان سامح حسين لـ مسرحيته الجديدة “حلم جميل” عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”.

وشارك سامح حسين بوستر المسرحية، وعلق قائلاً: "مسرحية الحلم الجميل أيام الويك إند" الخميس والجمعة والسبت" الساعة 8 ونص في مسرح السلام بشارع قصر العيني، إنتاج المسرح الكوميدي لكل أفراد العائلة".

 

سامح حسين الفنان سامح حسين واحد من الناس حلم جميل انستجرام

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