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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سامح حسين يكشف سبب غضب الزعيم عادل إمام منه.. تفاصيل

عادل إمام
عادل إمام

يستضيف الإعلامى عمرو الليثى، من خلال برنامجه “واحد من الناس”، الفنان سامح حسين، وذلك اليوم، الأحد، عبر قناة “الحياة”.

ويتحدث سامح حسين عن أهم وأصعب أسرار حياته الفنية والشخصية، وعن عمله بالنقاشة في بداية حياته، وأيضا عمله كملقن في المسرح.

كما يتحدث سامح حسين عن أكثر مشهد يؤثر فيه في الحياة وهو وفاة والدته وأصعب لحظات الفراق، بجانب الحديث عن شخصية رمزي بمسلسل “راجل وست ستات”، ويكشف أسرار تذاع لأول مرة، وقصة حب قديمة في حياته، بجانب الحديث عن سر غضب الزعيم عادل إمام منه.

سامح حسين والقضايا الاجتماعية 

من جانب آخر، كشف سامح حسين، خلال تواجده فى محطة راديو إنرجي 92.1، عن تحمسه لتقديم الموضوعات الاجتماعية حتى لو لم يكن والدا لأطفال، قائلاً: "اشتغلت شوية في المحاماة في قضايا الأسرة ونماذج كتير شجعتني على تقديم عمل اجتماعي حتى لو مش عندي أطفال". 

وعن أفضل الحلقات وأقربها لقلبه، قال سامح حسين: "الحلقة الأولى كانت من أقرب الحلقات لقلبي". 

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سامح حسين ومسرحية حلم جميل 

وروّج الفنان سامح حسين لـ مسرحيته الجديدة “حلم جميل” عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”.

وشارك سامح حسين بوستر المسرحية، وعلق قائلاً: "مسرحية الحلم الجميل أيام الويك إند" الخميس والجمعة والسبت" الساعة 8 ونص في مسرح السلام بشارع قصر العيني، إنتاج المسرح الكوميدي لكل أفراد العائلة".

عمرو الليثي الإعلامي عمرو الليثي سامح حسين الفنان سامح حسين واحد من الناس عادل إمام

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