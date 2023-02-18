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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد القبض عليها.. كل المعلومات عن أحلام اليمني| تفاصيل

أحلام اليمنى
أحلام اليمنى

أثارت الفنانة أحلام اليمنى حالة من الجدل الواسع بعد القبض عليها وبصحبتها صانعة المحتوى حنين العبدلى وذلك بسبب نشرها فيديوهات مخلفة بالشرف وهو ما دفع الحكومة الليبية للقبض عليهما كون هذه الفيديوهات تسيئ للمرأة الليبية. 

ونرصد فى التقرير التالى معلومات عن أحلام اليمنى بعد القبض عليها من جانب الحكومة الليبية بعد نشرها فيديوهات مخلة بالشرف. 

أحلام اليمنى 

وتعد أحلام اليمنى إحدى المطربات اللاتى قدمن عديد من الأعمال الغنائية الشعبية منها “نبيعه وانبيعه بالدين والحب ونارة وهذا منو هذا شنو هذا سميته حبيبى وكل عام وانت بخير ندير خبر وعمره ما صار وقولوا للخاين يرتاح وهادين عيونى وياما قلتلك با الحنونة” كما قدمت عدد من الأغانى مع الفنان سراج الشيخى.

كانت أحلام اليمنى تتمتع بوهبة غنائية كبيرة منذ صغرها والتى بدأت تظهر عند 6 سنوات. 

اتفقت أحلام اليمنى مع الفنان أحمد خليل بأن تحيي عددا من الأعراس وبدأت فعلاً في ذلك باستخدام اسم فنى وإخفاء هويتها حتى لا يتعرف عليها أهلها ونجحت في ذلك لفترة من الزمن إلى أن علِمت عائلتها بالصدفة عن أمر عملها بالمجال الفني.

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أحلام اليمنى 

تعرضت احلام اليمنى الى أزمة ضخمة فى حياتها حيث تم تسريب عدد من الصور الشخصية لها وهو الامر الذى اثار حالة من الجدل الواسع وكشفت أحلام عن هذه الأزمة أنها مدبرة وهدفها التشهير بها ولا تعرف من المتسبب فى تسريب صورها والتى كانت من تليفون زوجها الذى فقده نتيجة عملية سرقة. 

كشفت أحلام اليمنى فى لقاء ببرنامج تليفزيونى لها أن اهلها عندما علموا بدخولها عالم الغناء ظلوا فى خصومه معها الى ان اقنعتهما برائها خاصة بعد النجاحات التى حققتها على مستوى الغناء. 

أحلام اليمنى 

تعتبر أحلام اليمنى أن الفنانة وردة الليبية قدوة لها إلى جانب الفنانين فوزى صغيرونه ومحمود الشبلى ومفتاح امعيلف.

حققت أحلام اليمنى نجاحا كبيرا من خلال أغنية “الحب وناره” والتى حققت أفضل أغنية فى عام 2019. 

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