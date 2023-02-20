سامح حسين: اشتغلت في الطوب والرمل علشان أصرف على أخواتي

حل الفنان سامح حسين، ضيفًا على الإعلامي عمرو الليثي، في برنامجه واحد من الناس، المذاع عبر شاشة قناة الحياة، وتحدث خلال اللقاء عن مشواره الفني وحياته الشخصية.

وقال حسين خلال حواره بالبرنامج: "أصعب أيام حياته هي لحظة وفاة والدته ثم وفاة شقيقه الأصغر غريقا في الإسكندرية، مؤكدا أنه هو من تولى تربية أشقاءه.

واكمل: "بحترم جدا كل اللي بيشتغل وبيصرف على أهله، وكنت بشتغل في الفاعل أطلع رمل وطوب لحد ما ضهري وجعنى وما زلت أعاني منه حتى الآن، علشان كنت أساعد أمي، وأنا لا أخجل من أى شئ بالعكس كان ربنا بيطبطب عليا دايما".