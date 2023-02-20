سامح حسين يكشف كواليس مسلسل "راجل وست ستات"

حل الفنان سامح حسين، ضيف برنامج “واحد من الناس” وتحدث عن كواليس انضمامه لمسلسل “راجل وست ستات”.

وقال سامح حسين: “الأستاذ أشرف عبد الباقي قالي تعالى نعمل ست كوم و ذهبت اليه وأنا غير مقتنع بالموضوع لانها كانت موضة جديدة بس أنا بحب أشرف عبد الباقي جدا وقولت أنا لازم أقف جمبه حتى لو مش مقتنع .. والحمد لله الدور نجح جدا فى الوطن العربى كله لدرجة انهم عملوا مسلسل كارتون على شخصية رمزى وقلدوا صوتى ومكنتش أنا”.



من جانب آخر، كشف سامح حسين، خلال تواجده فى محطة راديو إنرجي 92.1، عن تحمسه لتقديم الموضوعات الاجتماعية حتى لو لم يكن والدا لأطفال، قائلاً: "اشتغلت شوية في المحاماة في قضايا الأسرة ونماذج كتير شجعتني على تقديم عمل اجتماعي حتى لو مش عندي أطفال".

وعن أفضل الحلقات وأقربها لقلبه، قال سامح حسين: "الحلقة الأولى كانت من أقرب الحلقات لقلبي".

وروّج الفنان سامح حسين لـ مسرحيته الجديدة “حلم جميل” عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”.

وشارك سامح حسين بوستر المسرحية، وعلق قائلاً: "مسرحية الحلم الجميل أيام الويك إند" الخميس والجمعة والسبت" الساعة 8 ونص في مسرح السلام بشارع قصر العيني، إنتاج المسرح الكوميدي لكل أفراد العائلة".