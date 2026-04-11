بالأسماء.. ننشر أسماء الوفد الإيراني المشارك في مفاوضات إسلام أباد

أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أن لديهم حسن نية اتجاه المفاوضات لكنهم لا يثقون بالجانب الأمريكي، ومستعدون لاتفاق إذا كان الأمريكيون جاهزين لاتفاق حقيقي ومنح شعبنا حقوقه.

ويشارك في الوفد الإيراني وفق القائمة الكاملة لأعضائه:

محمد باقر قاليباف، رئيس الوفد ورئيس البرلمان الإيراني، وعباس عراقجي، وزير الخارجية؛ ورضا أميري مقدم، سفير إيران لدى باكستان.

كما يشارك علي أكبر أحمديان، عضو المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وعلي باقر كاني، نائب رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي ووزير الخارجية بالوكالة سابقًا.

وكذلك، إسماعيل أحمدي مقدم، رئيس جامعة الدفاع الوطني، ومحمد جعفري، مساعد أمين سر المجلس الأعلى للأمن القومي، وناصر همتي، محافظ البنك المركزي الإيراني، وكاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية، ومجيد تخت روانجي، نائب وزير الخارجية، وولي الله نوري، نائب وزير الخارجية، وإسماعيل بقائي، نائب وزير الخارجية والمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، وأبو الفضل أموي، ومحمد نبويان، عضوا البرلمان الإيراني.