"المفاوضات عند مفترق طرق".. مفاوضات واشنطن وطهران تبدأ بـ أزمة ثقة

في لحظة مفصلية من مسار التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، تتجه الأنظار إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، حيث تنطلق خلال ساعات جولة مفاوضات وصفت بالحاسمة، وسط آمال حذرة بإمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار، يقود إلى تهدئة أوسع في المنطقة. وبين مؤشرات إيجابية وأخرى مقلقة، يبرز دور شخصيات رئيسية في رسم ملامح هذا المسار الدبلوماسي المعقد.

إشادة بدور نائب الرئيس الأمريكي

في هذا السياق، كشف مصدر باكستاني رفيع لشبكة “سي إن إن” أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس لعب دورًا بارزًا في دفع واشنطن وطهران نحو خيار التفاوض، مشيرًا إلى أنه كان عنصرًا حاسمًا في تهيئة الأجواء لانطلاق هذه المحادثات.

وبحسب المصدر، فإن تحركات فانس واتصالاته السياسية ساهمت في تقريب وجهات النظر، وإقناع الطرفين بضرورة اللجوء إلى الحل الدبلوماسي بدلًا من استمرار التصعيد العسكري، الذي كاد أن يخرج عن السيطرة في الأسابيع الماضية.

مفاوضات تمتد لأيام

ورغم التفاؤل الحذر، فإن التوقعات تشير إلى أن الطريق نحو اتفاق لن يكون سريعًا. إذ أوضح المصدر المطلع على سير العملية التفاوضية أن تثبيت وقف إطلاق النار قد يتطلب عدة أيام من المحادثات المكثفة، في ظل تعقيدات الملفات المطروحة وتشابكها.

كما أعربت الأوساط الرسمية في باكستان عن أملها في إقناع فانس بتمديد إقامته في إسلام آباد، بما يتيح له مواصلة لعب دور الوسيط الفاعل، ودعم جهود التوصل إلى تفاهمات ملموسة بين الجانبين.

أزمة ثقة تعيق التقدم

في المقابل، برزت مؤشرات مقلقة تتعلق بمدى الثقة بين الأطراف المشاركة في المفاوضات. فقد نقلت “سي إن إن” عن مصدر خليجي رفيع أن إيران لا تثق بدرجة كبيرة في المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، الذي يتولى قيادة جولات التفاوض السابقة مع طهران.

وأوضح المصدر أن هذه الشكوك تعود إلى تجارب سابقة، حيث انهارت محادثات كانت جارية بعد تنفيذ ضربات أمريكية داخل إيران، ما عزز الانطباع لدى طهران بأن واشنطن قد تستخدم التفاوض كغطاء لتحركات عسكرية.

ورغم هذه التحفظات، يشارك ويتكوف ضمن الوفد الأمريكي الذي وصل إلى إسلام آباد، في خطوة تعكس تمسك واشنطن به كأحد أبرز مهندسي مسار التفاوض. غير أن وجوده قد يشكل في الوقت ذاته عامل توتر إضافي، في ظل الشكوك الإيرانية المستمرة.

وتلعب باكستان دورًا محوريًا في استضافة هذه المحادثات، حيث تسعى إلى استثمار علاقاتها مع الطرفين لتقريب وجهات النظر، ومنع انزلاق المنطقة نحو مزيد من التصعيد. ويعكس هذا الدور إدراكًا إقليميًا متزايدًا لخطورة المرحلة، وضرورة احتواء الأزمة عبر القنوات الدبلوماسية.

في المحصلة، تقف هذه المفاوضات عند مفترق طرق حاسم: فبين إشادة بدور شخصيات سياسية بارزة مثل جي دي فانس، وتحديات الثقة المرتبطة بمبعوثين مثل ستيف ويتكوف، تتأرجح فرص النجاح بين التفاؤل والحذر.

ومع انطلاق المحادثات خلال الساعات المقبلة، تبقى الأنظار معلقة على ما ستسفر عنه الأيام القليلة القادمة، في ظل قناعة متزايدة بأن نجاح هذه الجولة قد يفتح الباب أمام تهدئة أوسع، فيما قد يؤدي فشلها إلى إعادة إشعال فتيل التوتر في منطقة تعاني أصلًا من هشاشة غير مسبوقة.

إيران طهران واشنطن ويتكوف باكستان حرب إيران

5 أيام إجازة متواصلة.. تفاصيل أطول عطلة رسمية في إبريل

5 أيام إجازة متواصلة.. تفاصيل أطول عطلة رسمية في إبريل بعد قرار الحكومة

ميدو واسرته

أنت أعلم بوجع قلبي.. منشور مؤثر من زوجة ميدو بسبب أزمة نجلها

شقق اسكان اجتماعي

خليك جاهز.. الأوراق المطلوبة للحصول على شقق اللإسكان الاجتماعي 2026

مجتبى خامنئي

وجه مشوه وساق مفقودة.. تفاصيل صادمة عن حالة المرشد الإيراني الصحية وموعد ظهوره

الاستيقاظ لصلاة الفجر

من يريد الاستيقاظ لصلاة الفجر بدون منبه ؟.. عليك بتلاوة 4 آيات قرآنية

بسمة وهبة

شاهد .. بسمة وهبة تضرب ضيفها المطرب على الهواء

بيزيرا

المعركة انتهت.. رد فعل مثير من خوان بيزيرا بعد فوز الزمالك على شباب بلوزداد

الزمالك

حسن المستكاوي يعلق على أداء الزمالك ‏أمام شباب بلوزداد

ترشيحاتنا

النصر السعودي

الليلة فى الدوري السعودي .. النصر يسعى لتأمين الصدارة.. وصراعات مشتعلة في القاع .. والنجمة فى مهمة شبه مستحيلة

الأهلي

تحركات جديدة داخل الأهلي وخطابات لاتحاد الكرة والرابطة ضد الحكم محمود وفا.. اعرف القصة كاملة

وزيرا التخطيط والصناعة

تحركات حكومية لزيادة الاستثمارات الصناعية لتقليل أعباء الصراع الإقليمي على الاقتصاد المصري

بالصور

غير تقليدي.. هنا الزاهد تخطف الانظار بأحدث جلسة تصوير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

5 أسباب خفية وراء التعب المستمر.. كيف تستعيدين طاقتك؟

أسباب الشعور الدائم بالإرهاق
أسباب الشعور الدائم بالإرهاق
أسباب الشعور الدائم بالإرهاق

السر الحقيقي وراء تساقط شعرك.. نصائح مجربة وحلول حقيقية

تساقط الشعر
تساقط الشعر
تساقط الشعر

لن تتخيلي ماذا يحدث لجسمك عند تناول هذا المشروبات يوميًا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول هذا المشروبات يوميًا
ماذا يحدث لجسمك عند تناول هذا المشروبات يوميًا
ماذا يحدث لجسمك عند تناول هذا المشروبات يوميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد