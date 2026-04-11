استقرار الدولار بالبنوك مع عطلة الجهاز المصرفي وتراجع التداولات

شهد سعر الدولار استقرارًا ملحوظًا في السوق الرسمية المصرية مع بداية تعاملات اليوم السبت بالتزامن مع انخفاض وتيرة التداول داخل الجهاز المصرفي عقب انتهاء العمل بالبنوك مساء اول أمس الخميس، إضافة إلى حالة الترقب التي تشهدها الأسواق في ظل سريان قرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وسجل متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري نحو 53.08 جنيه للشراء و53.20 جنيه للبيع، وفقًا لآخر البيانات الصادرة عن البنك.



أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم:

البنك المركزي المصري:

53.08 جنيه للشراء – 53.20 جنيه للبيع

أقل سعر للدولار:

52.99 جنيه للشراء – 53.09 جنيه للبيع

في بنكي الإسكندرية والإمارات دبي الوطني

ثاني أقل سعر:

53.00 جنيه للشراء – 53.10 جنيه للبيع

في مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك المصري لتنمية الصادرات



متوسط السعر في أغلب البنوك:

53.05 جنيه للشراء – 53.15 جنيه للبيع

في بنوك التجاري الدولي CIB، بيت التمويل الكويتي، الكويت الوطني، فيصل الإسلامي، البركة، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول



سعر قريب من الحد الأعلى:

53.08 جنيه للشراء – 53.18 جنيه للبيع

في بنوك أبوظبي الأول، التعمير والإسكان، الأهلي الكويتي، العقاري المصري العربي



أعلى سعر للدولار:

53.10 جنيه للشراء – 53.20 جنيه للبيع

في بنوك نكست، سايب، HSBC



ثاني أعلى سعر:

53.09 جنيه للشراء – 53.19 جنيه للبيع

في بنوك قناة السويس، ميد بنك، المصرف المتحد، العربي الأفريقي الدولي، بنك مصر، المصرف العربي الدولي، البنك الأهلي المصري، المصري الخليجي



ويأتي استقرار الدولار في ظل توقف التداولات المصرفية خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما يحد من تحركات العملة داخل السوق الرسمية، مع ترقب المستثمرين والمتعاملين لأي تطورات اقتصادية أو جيوسياسية قد تؤثر على حركة الأسواق خلال الفترة المقبلة.