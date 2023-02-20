بأقل من 500 جنيه.. طرح ساعة Gizmore Cloud الذكية

أطلقت شركة جيزمور Gizmore الهندية سوارا ذكيا جديدا يمكن ارتداؤه في سوقها المحلي، حيث أن الجهاز الجديد هو سمارت ووتش cloud مصممة خصيصا للسماح للمستخدمين بتتبع حالتهم الصحية ولياقتهم البدنية.

ووفقا لتقرير موقع gizmochina التقني، فإنه على الرغم من أن ساعة جيزمور الجديدة من الفئة متوسطة المدى لذوي الميزانية المحدودة ، فإن الطراز الذكي الجديد جيزمور Cloud يتميز بشاشة عرض IPS LCD منحنية عالية الدقة مقاس 1.85 بوصة مع ذروة درجة سطوع 500 شمعة في المتر المربع.

Gizmore Cloud

شاشة العرض في Gizmore Cloud الجديدة محاطة أيضًا بغلاف معدني، كما تتميز Gizmore Cloud الجديدة بإمكانية إجراء مكالمات بلوتوث أيضًا ، مما يعني أنه يمكن للمستخدمين إجراء مكالمات بسلاسة من ساعاتهم الذكية عند إقرانها بالهاتف الذكي الخاص بهم.

وتأتي الساعة الذكية Gizmore Cloud بعدد كبير من الميزات ابرزها أنها مقاومة الماء والغبار تصنيف IP67 ويمكن إجراء المكالمات وتشغيل الموسيقى بسهولة فائقة و بمنتهى السلاسة.

كما تتميز أيضًا بتاج دوار متعدد الوظائف وخاصية تقسيم الشاشة أيضًا.

Gizmore Cloud

وتدعم الساعة الذكية جيزمور كلاود أيضًا المساعدات الصوتية بالذكاء الاصطناعي مثل أليكسا Alexa من أمازون وسيري Siri من شركة آبل Apple وهي التطبيقات التي يمكنها أن تتحكم في عمل الساعة أيضا من خلال التوجيه الصوتي، يتم تشغيل الساعة بواسطة حزمة بطارية كبيرة تمكنها من توفير عمر بطارية يصل إلى سبعة أيام بشحنة واحدة فقط.

وتشمل الميزات البارزة الأخرى في Gizmore Cloud مراقبة معدل ضربات القلب وتتبع مراحل النوم المختلفة مما يساعد مرتاد الساعة على ضبط أوقات نومه وراحته، ومراقبة نسبة تشبع الأكسجين في الدم SpO2 والمزيد من الخصائص الطبية.

وإمكانيات جيزمور كلاود مثيرة للإعجاب بالنظر إلى أن الساعة الذكية الجديدة تأتي بسعر 1699 روبية هندية، أي حوالي 20 دولارًا أمريكيًا أي ما يعادل 611 جنيه مصري فقط. كما أنها تتوفر في خيارات ألوان متعددة ، مع سوار أسود وأزرق وبهيكل معدني أسود وحزام بني اللون.

ويتم طرح Gizmore Cloud للبيع بدءًا من تاريخ 20 فبراير في Flipkart بسعر مبدئي يبلغ 1199 روبية هندية فقط (حوالي 15 دولارًا أمريكيًا أي ما يعادل 458 جنيه مصري.