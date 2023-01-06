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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بـ 80 جنيها فقط.. تعرف على أغبى ساعة ذكية في العالم

Stone Watch
Stone Watch

إذا كنت ترغب في شراء ساعة ذكية جديدة، وامتلاك واحدة من ساعات آبل Apple Watch الشهيرة، ولكنك لا ترغب في دفع مئات الجنيهات مقابل ساعة، فقد تكون ساعة Stone Watch الجديدة هي الحل الوحيد أمامك.

وبحسب ما ذكرته مجالة "dailystar" البريطانية، ابتكرت شركة الألعاب اليابانية Tama-Kyu، ساعة ذكية جديدة تسمى ستون ووتش Stone Watch، والتي وصفتها بعض التقارير بكونها أغبى ساعة ذكية في العالم.

 

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ستون ووتش أغبى ساعة ذكية في العالم

وعلى الرغم من كونها ساعة ذكية، تتميز بمظهر أنيق على غرار ساعات آبل ووتش الباهظة الثمن، إلا أن Stone Watch، لا تحتوي على شاشة ولكنها تعد مجرد قطعة من البلاستيك الأسود اللامع، مزودة بسوار أنيق مصنوع من السيليكون.

Stone Watch

وصممت ساعة "Stone Watch"، لتبدو مشابهة للساعات الذكية، فهى لا تمتلك أي مميزات تقنية تذكر، فهى غير قادرة على الاتصال بهاتفك أو تتبع خطواتك أو حتى معرفة الوقت.

وفي الواقع، لا تبدو "Stone Watch"، التي ابتكرها صانع الألعاب الياباني، تاما كيو، وكأنها ساعة ذكية بالمعنى الحقيقي، ولكن الهدف من تصنيعها هو التظاهر وكأنك تمتلك ساعة ذكية حقيقة مشابهة لتلك التي تنتجها شركة آبل الأمريكية، فهي تعطي مظهرا جميلا عند ارتدائها.

Stone Watch

ولكن أبرز ما يميز ساعة "Stone Watch"، أنك لن بحاجة إلى هاتف آيفون لاستخدامها، هذا لأنها ليست جهازا تقنيا حقيقيا، ولكنها مجردة قطعة إكسسوار تتشابه في التصميم مع منتجات آبل القابلة للارتداء، كما أوضح "كيو" أن الساعة الذكية المقلدة، هي أحدث ألعاب الكبسولات المتوفرة في جميع أنحاء اليابان.

وتتوفر ساعة "Stone Watch"، بخمسة ألوان مختلفة، وهي: الأزرق والأخضر والأصفر والبيج والبرتقالي، وتباع مقابل سعر حوالى  400 ين ياباني (أي ما يعادل 80 جنيه مصري).

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