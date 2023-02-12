مؤسس أمازون يشعل الصراع ضد إيلون ماسك في الوصول إلى المريخ

اشتعل سباق الوصول إلى الفضاء، بعد اختيار وكالة ناسا Blue Origin، المملوكة لمؤسس أمازون جيف بيزوس، لإطلاق مهمة جديدة إلى المريخ.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، تتكون مهمة ESCAPADE التابعة لوكالة ناسا، من مجسين مزدوجين سيرسلان معلومات حيوية حول كيفية تفاعل الغلاف المغناطيسي للكوكب الأحمر مع الرياح الشمسية.

وستكون النتائج التي توصلت إليها ESCAPADE مهمة لرواد الفضاء الذين يبقون لفترة طويلة، وفي النهاية مستعمرو الفضاء، الذين سيحتاجون إلى معرفة مخاطر التعرض للإشعاع على سطح الكوكب.

حتى الآن لم تستخدم ناسا شركة بيزوس في أي من عمليات إطلاقها.

في الواقع، لم تصل المركبة الفضائية Blue Origin إلى مدار الأرض الحقيقي - وهو أمر لم يتعب إيلون ماسك، المنافس العظيم لمؤسس الأمازون ، من الإشارة إليه مطلقًا.

وكانت Blue Origin واحدة من خمس شركات حصلت على عقود لتطوير مفاهيم مسبار القمر لمهمة Artemis 3 التابعة لناسا.

عندما ذهب العقد الأخير بقيمة 2.9 مليار دولار إلى شركة SpaceX التابعة لـ ايلون ماسك ، قرر بيزوس مقاضاة وكالة ناسا - مما أدى إلى هزيمة مذلة في قاعة المحكمة.

وفي ذلك الوقت، قال المتحدث باسم Blue Origin إن المعركة القانونية 'سلطت الضوء على قضايا السلامة المهمة في عملية شراء نظام الهبوط البشري التي لا يزال يتعين معالجتها'.

ومع ذلك، أضاف بيزوس على تويتر: "ليس القرار الذي أردناه، لكننا نحترم حكم المحكمة، ونتمنى النجاح الكامل لناسا وسبيس إكس في العقد".