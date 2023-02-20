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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

51 بطانية وأطقم سرير من نادي روتاري لمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بمطروح

توزيع هدايا على طلاب
توزيع هدايا على طلاب مدرسة الأمل للصم

زار  نادى روتاري مطروح اليوم الإثنين  مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع ومدرسة٢٣يوليو للتربية الفكرية بحى الزهور.

تعليم مطروح: مسابقة أوائل الطلاب ساهمت في الارتقاء بالمستوى العلمي للطلاب


وذلك بحضور   المستشارمحمد الملاح السكرتير الفخرى للنادي يرافقه عدد من  أعضاء النادي  و إسماعيل جاتو وكيل مديرية التربية والتعليم بمطروح .

وأهدى  نادى روتارى مطروح لطلاب المدرسة المقيمين بها  عدد(١٧ بطانية ،١٧كوفرتة،و١٧ طقم سرير وهدايا عينية أخرى )

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر والتقدير للجهود المستمرة  لنادى  روتارى مطروح والمشاركة المجتمعية والانسانية الفاعلة لخدمة اهالي مطروح خاصة طلاب المدرسة الفكرية بحى الزهور

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